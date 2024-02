Así fue la participación de Santos en Consejo de Seguridad de Múnich: rechazó veto a Machado

Juan Manuel Santos participó en la Conferencia de Seguridad en Alemania. Foto: Archivo Particular

El expresidente Juan Manuel Santos estuvo en la Conferencia de Seguridad que se desarrolla en Múnich, Alemania, en compañía de otros integrantes del grupo The Elders, una organización internacional conformada por líderes globales y defensores de la paz.

En Múnich se reunió con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus y con el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov.

Las conversaciones entre el expresidente y los altos dignatarios giraron en torno a la paz y la seguridad en la comunidad internacional. Igualmente, hablaron sobre las acciones para promover la preparación de los países frente a la posible aparición de nuevas pandemias y desafíos en materia de salud pública.

Al término de esos encuentros, el grupo The Elders, del que es miembro el expresidente y otras figuras como Ban-ki moon, ex secretario general de las Naciones Unidas; Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega; y Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, firmaron una carta en la que hicieron un llamado de atención a líderes y mandatarios.

En la carta aseguraron que “el mundo está en grave peligro”, pues “nos enfrentamos a un conjunto de amenazas que ponen en riesgo a toda la humanidad y nuestros líderes no están respondiendo con la sabiduría y la urgencia necesarias”, aseguraron.

De acuerdo con el texto, las principales amenazas son “el cambio climático, una pandemia que mató a millones y costó billones, guerras en las que se ha planteado abiertamente el uso de armas nucleares”.

Además de participar en la firma de la carta, el expresidente Santos atendió a los medios de comunicación y se refirió a la situación en Venezuela por las elecciones presidenciales que deberían ser este año en este país, así como a la decisión del mandatario Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

Sobre Venezuela dijo que la suspensión del trabajo de la ONU y la inhabilitación de la candidata de oposición venezolana María Corina Machado “es un retroceso, el acuerdo de Barbados tenía como propósito que las elecciones se adelantaran de una forma creíble y donde todo el mundo pudiera participar”.

Agregó que “el veto a María Corina Machado es algo que va totalmente en contra de ese espíritu” y “sacar a las Naciones Unidas de Venezuela para poner presos a los opositores o a personas que son críticas, todo eso va en contra del espíritu que se estaba buscando para tener en Venezuela una democracia”.

En medio de esa reflexión y a pocos días de las sugerencias que han hecho organismos internacionales, como la ONU, por una presunta desestabilización democrática en Colombia, Santos afirmó que “las Naciones Unidas ha venido perdiendo fuerza”.

De acuerdo con su lectura, “hay movimientos de diferentes partes del mundo para renegociar el orden mundial, porque dicen con bastante razón que lo que se negoció después de la segunda guerra está obsoleto. Hoy, inclusive, las propias guerras son diferentes a las que se peleaban hace 50 o 60 años, pero los problemas del mundo también son diferentes”.

Así las cosas, según Santos la estructura de Naciones Unidas que se negoció ya no sirve y hay que buscar cómo renegociarla.

