¿Bienes perdidos? Petro pidió reconstruir el inventario de bienes de la SAE

Una vez más el presidente Gustavo Petro le puso lupa a los bienes incautados a las mafias. El mandatario hizo esta semana una especial solicitud a la Fiscalía: que reconstruya el inventario de bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pues según Daniel Rojas, presidente de la SAE, hay varias irregularidades en las cifras, folios y predios a cargo de esa entidad. El primer mandatario le encargó la tarea al fiscal Francisco Barbosa, pues señaló que existe la posibilidad de estar ante un nuevo caso de corrupción, “uno de los peores” de acuerdo con Petro.

“Le agradezco al fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”, escribió el presidente Petro por medio de su cuenta de Twitter, donde también, pocos días después de su elección como presidente, le solicitó a la Procuraduría investigar la subasta de un codiciado lote en en Bogotá.

Tras la solicitud, el presidente de la SAE explicó que hay al menos 19.000 folios cuyas cuentas no cuadran y que por eso mismo hay más de 5.500 predios cuya procedencia no es clara. Ante los micrófonos de W Radio, Rojas habló de más de 19.000 folios que “fueron entregados por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, pero muchos de ellos se realizaron de forma documental y no de manera material”.

El funcionario mostró además su preocupación por el inventario actual de la entidad y destacó que “solo con la salvedad de lo que se entregó, fue una relación de folios. Tenemos una incapacidad administrativa y estamos trabajando, no solo para salir a buscar estos bienes inmuebles, registrarlos, sino también poderlos administrar”.

De acuerdo con el presidente de la SAE hay un descuadre entre la entrega material y la documental de los bienes que debe administrar la entidad. “Nos preocupa mucho el estado actual del inventario de la SAE. Nosotros vamos a buscar los bienes, encontrarlos y ponerlos al servicio de los propósitos sociales del Gobierno”, resaltó Rojas, quien señaló que esta irregularidad evita “cualificar la extensión” o “valor del mercado de estos predios”.

Apenas diez días después de su posesión como presidente, Petro ya se había referido a los bienes que son incautados a las mafias, tanto los que están en proceso jurídico y los que ya se les extinguió el dominio. En Villavicencio, durante la entrega de un terreno de la SAE que beneficia a las familias damnificadas por la ola invernal, el mandatario sugirió por primera vez que estos bienes deben ponerse al servicio del pueblo.

“Son billones de pesos los que están allí guardados en todo tipo de bienes: apartamentos de lujo, casas de lujo, tierras, dinero, joyas, esmeraldas, oro, arte. Todo eso puede tener una función social”, manifestó entonces el primer mandatario, quien fue muy enfático en que debido a que son bienes de la mafia “qué mejor que esos bienes terminen en manos de la población”.

Desde esa visita a la capital del Meta el presidente afirmó que “la SAE va a cambiar” y destacó la dificultad de los procesos para administrar los bienes incautados a las mafias. “Hay bienes que cumplen ya la extinción, son extinguidos, dejan de ser de la mafia y pasan a ser del Estado, y hay bienes que están en procesos jurídicos terribles, con abogados de un lado del otro, duran años en decidir si ese bien pasa al Estado o no”.