Caicedo cuestionó fallo contra personería de Fuerza Ciudadana: “¿A qué le temen?”

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y jefe de Fuerza Ciudadana rechazó medida contra personería jurídica de su partido. Foto: Óscar Pérez

Carlos Caicedo, jefe de Fuerza Ciudadana, publicó en su cuenta de X un duro mensaje contra la decisión del Consejo de Estado que anuló la personería jurídica de la colectividad de izquierda que tiene fortín en Santa Marta y Magdalena, donde ganó en las pasadas elecciones la gobernación del departamento con Rafael Martínez.

Según Caicedo, la decisión del alto tribunal fue sorpresiva y motivada por la demanda de una abogada que él calificó como “ultraderechista”. El exgobernador dijo que no entiende cómo el fallo argumenta que no es aplicable para su partido el punto sobre apertura democrática del Acuerdo de Paz, que sirvió para darle personería a otros 15 partidos y que no se explica por qué no se tuvieron en cuenta los 15 años de existencia de Fuerza Ciudadana.

“¿A qué le temen? Hemos transformado positivamente la vida de miles de personas, invirtiendo los recursos públicos que antes las élites territoriales del Magdalena se robaban, encarnando un referente desde los territorios y la izquierda de cambio con resultados”, señaló Caicedo este viernes.

La Sección Quinta del @consejodeestado de forma sorpresiva ha decidido anular la personería jurídica de @fzciudadana, eliminan con esta decisión del escenario nacional la aparición de nuevas fuerza políticas alternativas. Eso a quien favorece? El Consejo atendió los argumentos de… — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) March 8, 2024

Así mismo, dijo que los candidatos de su partido han ganado distintas elecciones y han “sorteado por años tenebrosos montajes judiciales, que incluso nos han privado de la libertad, embargado o inhabilitado pero no hemos desfallecido”. En este punto reafirmó que les “robaron” la elección de la Alcaldía de Santa Marta, que en las urnas ganaron con Jorge Agudelo, pero no se pudo posesionar porque su candidatura fue revocada posteriormente.

“Si bien el fallo no afecta los derechos de quienes fueron elegidos, emprenderemos todas las acciones judiciales nacionales e internacionales pertinentes para hacer valer nuestros derechos políticos. El de miles de militantes, electores y elegidos en cargos y corporaciones públicas. Este tipo de coyunturas no aplazarán nuestra apuesta por lograr una Colombia federal, con igualdad, oportunidades y derechos que nos permitan derrotar la pobreza”, agregó Caicedo.

Por último, el exgobernador citó una sentencia de la Corte Constitucional que señala que la personería jurídica no es requisito de existencia para los partidos políticos. “Fuerza Ciudadana es más que una personería jurídica, ha sido, es y seguirá existiendo como movimiento que encarna la fuerza de cambio en la región Caribe y Colombia”, concluyó.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se equivocó al otorgarle la personería jurídica a Fuerza Ciudadana argumentando que esa colectividad tenía los mismos derechos que el partido político Colombia Humana por haber obtenido más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018.

