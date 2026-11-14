Cepeda denunciará penalmente a Ordóñez: oposición y gobierno vuelven a chocar

Lo que dice uno de los principales líderes de la izquierda es que, según él, el funcionario de la administración del presidente Abelardo de la Espriella está usando cuentas institucionales para hostigar y promover relatos basados en…

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aseguró este sábado que presentará una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por una serie de pronunciamientos que –desde la óptica del congresista opositor– derivarían en una serie de delitos que deben procesarse.

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Lo que dice uno de los principales líderes de la izquierda es que, según él, el funcionario de la administración del presidente Abelardo de la Espriella está usando cuentas institucionales para hostigar y promover relatos basados en “difamación”.

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“La cuenta oficial del Ministerio del Interior es un canal institucional del Estado colombiano, no una cuenta personal para que su titular tramite odios y obsesiones personales. La Ley 2345 de 2023 establece que las cuentas institucionales deben servir para informar sobre el ejercicio de las funciones públicas. Y el artículo 209 de la Constitución exige imparcialidad en la administración pública”, precisó Cepeda.

A lo que se refiere el congresista es a una publicación que este viernes realizó el Ministerio del Interior en la cual se ven varias fotos de Cepeda con actores relacionados con la criminalidad, como el abatido conocido con el alias de Jesús Santrich o el prófugo al que llaman con la chapa de Iván Márquez. Los dos eran parte de las Farc.

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Los escenarios en los que se dan esas imágenes implicaban la búsqueda de entendimientos para derivar en un proceso de paz, como el que se firmó con esa extinta guerrilla en 2016. No obstante, “Márquez” y “Santrich” desertaron de los diálogos y regresaron a la ilegalidad.

Todo esto es lo que desde la óptica de Ordóñez debe ser potenciado en el relato público y por lo que utilizó las cuentas de la cartera que ahora dirige para pronunciarse.

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“¿En ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición?”, se preguntó Cepeda, quien agregó que los delitos que pide investigar son “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso”.

Cuando se publicaron las imágenes que generaron la reacción de Cepeda, la cuenta del ministerio incluyó un mensaje atribuido directamente a Ordóñez.

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“¿De esta ecuanimidad es que habla usted, senador Cepeda?: Alejandro Ordoñez Maldonado. Ministro del Interior”, se lee en la publicación de este 13 de noviembre y difundida a las 2:47 p. m.

La relación entre el Gobierno y la oposición tiende a tensionarse en estos meses por cuenta de la campaña electoral que se avecina por el poder regional.

DENUNCIA PENAL CONTRA EL MINISTRO ORDÓÑEZ



Ministro Alejandro Ordóñez:



Le anuncio que lo denunciaré ante la Fiscalía por presunta ejecución de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso. También, interpondré en su… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 14, 2026

"¿De esta ecuanimidad es que habla usted, Senador Cepeda?":



Alejandro Ordoñez Maldonado. Ministro del Interior pic.twitter.com/iPCOPJkAQv — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 13, 2026

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