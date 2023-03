Críticas a María Fernanda Cabal por estigmatizar a mujeres feministas

Senadora partido Centro democrático Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La senadora María Fernanda Cabal ha despertado las críticas de sectores de mujeres y de otros movimientos sociales por una intervención que hizo el pasado 18 de marzo en Cartagena en un foro del Centro Democrático. Cabal criticó las reivindicaciones de mujeres feministas, indígenas, personas afro, entre otros.

“Como no pudieron contra el capitalismo, con su fantasía de la lucha de clases, basada en el odio; entonces, ponen a las minorías, con la excusa de la inclusión, a odiar al resto. El indígena ya no usa la causa para integrarse en la sociedad, sino para volverla un reivindicador de deudas históricas, que no se las va a pagar ni el espíritu santo”, dijo la senadora.

Según asegura, las luchas no buscan “mejorar la calidad de vida y lo que hacen es ejercer violencia. Lo mismo han hecho con la comunidad negra, la volvieron odiadora, que porque hay una deuda histórica: eso es como cuando uno está separado del marido hace 30 años y lo sigue odiando”, dijo en medio de un auditorio lleno de militantes del Centro Democrático, quienes se rieron de su intervención.

Respecto al feminismo, aseveró que “las mujeres odian a los hombres (...) Salen un poco de locas, además, feas, horrorosas y empelotas. Uno se pregunta porqué la reivindicación de mis derechos como mujer me la tienen que robar para quemar iglesias”, dijo.

Esas declaraciones causaron las críticas de varias mujeres. Una de las primeras en manifestarse fue la también senadora por Comunes, Sandra Ramírez, quien tildó los señalamientos de Cabal como peligrosos: “¡Locas, feas y horrorosas! Esto piensa una mujer de las feministas. ¡Qué peligro!”, dijo.

Cabal no se quedó callada y le respondió a Ramírez, a quien le dijo que es un “peligro que personas señaladas por Rosa Blanca, de graves crímenes contra mujeres, ocupen curules en el Congreso de la República”.

Peligro que personas señaladas por Rosa Blanca, de graves crímenes contra mujeres, ocupen curules en el Congreso de la República. pic.twitter.com/vJGL8To4Ex — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 21, 2023

Igualmente la criticó la editora de contenido del medio de comunicación feminista Volcánicas, Ita María, quien señaló: “Que una mujer muy adulta tenga que salir a decir que otras -con las que difiere ideológicamente- están locas y son feas es el fondo más profundo y lamentable de sus posibilidades de argumentación. Y da es como entre pesar y risa”.

Por otro lado, la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez (Unión Patriótica) dijo que “esta señora (Cabal) nada sabe de las luchas feministas y desconoce que gracias a esas locas, feas, horrorosas sufragistas que también marcharon, ella hoy puede ser senadora. Y por cierto, los estereotipos no nos definen”, dijo.

Algunos hombres también la criticaron; Camilo Romero, quien es embajador de Colombia en Argentina dijo que las feministas no son “ni locas, ni horrorosas. Son mujeres que luchan por sus derechos, no desde los privilegios que tú has tenido, sino desde lo que ha significado la igualdad en esta sociedad y que las afecta principalmente. ¡Lo que son es valientes!”.

Otros fueron más allá y usaron los mismos insultos en su contra: “Cuando hablan de locas y feas, yo me imagino María Fernanda Cabal”, dijo el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Alejandro Ocampo (Pacto Histórico).