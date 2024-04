David Luna pidió al presidente Petro que se retracte por señalamientos a congresistas

El oficio de retractación llegó el 11 de abril a la Casa de Nariño. Foto: Archivo Particular

El rifirrafe entre el Congreso y el Ejecuto continúa por cuenta de un trino del presidente Gustavo Petro en el que aseguró que el hundimiento de su reforma provino de “una violación flagrante de la constitución y la ley”. Además, también habló de la ‘privatización corrupta de la política’”.

Fue por ese comentario que el presidente del Senado, Iván Name, levantó la sesión plenaria del pasado 10 de abril en donde se iba a discutir la reforma pensional, en un “acto de protesta”. Según Name, “es inadmisible la afirmación del señor presidente, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto bajo influencias ilegales y corruptas”.

A la discusión se sumó este sábado el senador David Luna, de Cambio Radical, quien envió una carta de dos páginas a la Casa de Nariño solicitando una retractación formal del presidente Petro por esa afirmación

No obstante, el mandatario se ha sostenido en su punto. De hecho, ayer, 12 de abril, dijo nuevamente que aunque lo han señalado de no respetar “la independencia de las ramas del poder público, al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado”, dijo en un trino.

Aun así, Luna envió la solicitud e indicó que los señalamientos de Petro sobre la financiación de campañas de los congresistas que votaron la reforma a la salud “son de suma gravedad y lo único que pretenden es confundir al pueblo colombiano”.

Los congresistas del Pacto Histórico también han defendido esa tesis, y el senador Wilson Arias aseguró que presentará una demanda contra Alirio Barrera, del Centro Democrático, por supuestamente estar inhabilitado para votar a favor del archivo, ya que algunos de los donantes a su campaña tendrían supuestamente negocios en el sector salud.

Punto y seguido, Luna aseguró que “cuando el Congreso, en sus plenas facultades, decidió archivar la Reforma a la Salud, su reacción primaria (la de Petro) fue la de estigmatizar y condenar a los parlamentarios que tomaron la decisión, siendo fieles a sus convicciones”.

Según explicó el senador de Cambio Radical, “financiar campañas por parte del sector privado no es un delito y los aportes reposan en el reporte de ‘Cuentas Claras’, (...) Las afirmaciones realizadas por usted en los últimos días intentan estigmatizar y enlodar bajo la cobija de la corrupción el nombre de los congresistas”, dijo.

Luna indicó que cuando habla de corrupción, “es mejor empezar por el ejemplo en casa”, por lo que reconoció que su partido “ha tenido numerosos casos de corrupción que han resquebrajado la confianza de la ciudadanía”. Sin embargo, en sus palabras, le pidió “recordar otros nombres: Samuel Moreno, Iván Moreno, Olmedo López, entre otros”, dijo.

La misiva concluyó advirtiendo que las afirmaciones del presidente constituyen “una peligrosa amenaza al sistema de pesos y contrapesos”. Además, le instó a que, si cuenta con pruebas contundentes de la supuesta actuación corrupta de los senadores, “presente la denuncia, pero de lo contrario, no puede jugar con el buen nombre de los ciudadanos”.

