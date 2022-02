De frente con Roy Barreras

Bogota(Colombia) 05/07/2012. - Roy Barreras, senador de la republica. Foto Oscar Perez Foto:

Decenas de comentarios y preguntas fueron enviados por redes sociales al senador Roy Barreras, hoy en campaña para reelegirse en el Congreso. Muchos versaron sobre el desprestigio de la Rama Legislativa y de la clase política en general. Una importante porción de estos comentarios y preguntas se dirigieron a cuestionar el sueldo de los parlamentarios, así como indagaron la relación del congresista con el sector salud. Barreras respondió a preguntas y ataques sin rehuirles. Algunas se quedaron por fuera de esta versión y otras fueron reunidas en la que mejor formulada quedó. Esto fue lo que respondió este #SeñorCandidato.

Pedro Páramo: ¿En esta campaña también hizo pacto con los cristianos para llegar al Congreso?

Los católicos, los cristianos y los laicos opinan como yo: que los niños deben tener papá y mamá. Me excuso con quienes están de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, pero por ahora Colombia no está preparada para dar ese paso. Pido que se respete mi opinión.

José Luis Lozada Barón: En un país donde la mayoría sobrevive con un mínimo, ¿por qué los congresistas tienen que ganar tanto?

Una de las grandes mentiras es que hubo aumento de salario para los parlamentarios. Es el mismo que durante el gobierno Uribe y el mismo que los magistrados de las altas cortes. Bien podría rebajárseles a todos no es una decisión que toma el Congreso sino los gobiernos.

Carlos J. Gómez: ¿Le parece justo su salario?

Me parece justo, pero me parecería más justo si 6 millones de colombianos no estuvieran en la pobreza extrema.

Maca Restrepo: ¿Qué opina de una ley que les dé cadena perpetua a los políticos corruptos?

Escribí un libro en el que me opongo a la pena de muerte y a la cadena perpetua porque me parecen penas extremas, pero aprobé la Ley de 60 años de cárcel para los violadores y aprobé el Estatuto Anticorrupción. Toda la dureza contra la corrupción pública.

Jorge Eliécer Ramírez Ortiz: ¿No cree que es mejor para el país reducir el número de congresistas por el tema de gasto del presupuesto nacional?

No, reducir los espacios democráticos es un error que conduce al totalitarismo, como ocurre en Venezuela.

Hernán Darío Gallego Taborda: ¿En cuánto se ve incrementada su cuenta bancaria al final de su período parlamentario?

Trabajé toda mi vida como médico y este es mi primer período en el Senado. Mi cuenta no se va a incrementar y la pregunta misma es una ofensa inadmisible.

Giovanni Martínez: ¿Sus hijos prestarán el servicio militar?

Mis hijos tienen 5 y 7 años, y he propuesto la eliminación del servicio militar obligatorio, pero si ellos quieren prestar es un servicio a la Patria, que lo hagan de manera voluntaria.

Víctor Galeano: ¿Qué opina sobre las semillas genéticamente modificadas y sus consecuencias en la agricultura colombiana?

Como médico creo que la única manipulación de genomas aceptable es la que salva vidas o evita enfermedades congénitas. En el tema de las semillas esto puede conducir al monopolio de trasnacionales y al abuso en contra de los campesinos colombianos que tienen la costumbre de utilizar sus propias semillas.

Gisella García Carrillo: ¿Qué haría para que el Congreso gane credibilidad ante el pueblo colombiano?

Este domingo los colombianos pueden elegir un nuevo Congreso. Será el de los mejores y un Congreso constituyente que tendrá la responsabilidad de las grandes reformas que conduzcan a la paz. Así que cada ciudadano y cada lector de El Espectador tendrán la oportunidad de escoger a los mejores.

Édgar Alfonso Laguna Hoyos: ¿Cree que una persona que tiene investigaciones abiertas en la Corte Suprema, la Comisión de Acusación o la Corte Penal Internacional puede ser candidato al Congreso?

Iván Cepeda tiene investigaciones y es un gran constructor de paz. Cualquier ciudadano puede ser objeto de denuncias anónimas. Por eso la ley determina que quien haya sido condenado por cualquier delito tiene impedimento para llegar al Congreso, entre tanto los ciudadanos limpios y honestos tienen derecho a elegir y ser elegidos.

Esmeralda Rodríguez: ¿Qué piensa hacer con los menores de edad que delinquen?

Hace más de un año propuse que el que mata como adulto que pague como adulto. Es una tragedia nacional que los niños se conviertan en criminales. Y sólo podrá prevenirse esto haciendo una gran inversión en educación.

Manuel Flórez Rodríguez: La deforestación y la minería sin control van a dejar sin agua a todos los colombianos. ¿Qué hacer para garantizar el acceso a ese derecho?

Que quede claro que primero está el agua que el oro y primero está el mar que el carbón. Por encima del medio ambiente y la vida no hay ningún interés. Dos de las grandes reformas que habrá que hacer son los códigos Minero y el Ambiental.

Víctor Galeano: ¿Qué propuesta tiene para la población sin acceso a agua potable?

La inmensa mayoría de los colombianos padecen enfermedades por causa de la nutrición y la ausencia del agua potable. La prioridad de este Gobierno ha sido la recuperación de las redes de agua potable y en ese vamos a seguir invirtiendo: más acueducto y menos balas, más escuelas y menos metralla, más salud y menos helicópteros artillados, por eso mi apuesta es la paz.

Gerard Cortés Jaramillo: ¿Qué va a hacer contra la megaminería en el departamento del Quindío?

No solamente en Quindío, sino en todo el país es un problema. Por eso tiene que haber una gran decisión nacional: primero el agua que el oro y hay que reducir la minería criminal.

Melissa Lasso Muñoz: ¿Qué estrategias propone para combatir la corrupción, especialmente en las regiones más apartadas?

No sólo en las regiones apartadas. La mayor corrupción se presentó en Bogotá, con el cartel de la contratación, que requiere varios remedios. Hay que fortalecer los órganos de control, la veeduría ciudadana y defender la libertad de prensa.

Juan Ma Gómez. ¿Qué intereses tiene en la salud?

Ninguno distinto a garantizar que los colombianos puedan salvar sus vidas con un sistema de salud que los cobije a todos. He defendido que las EPS tienen que desaparecer como intermediarias y el Estado debe asumir directamente la red pública hospitalaria. Mientras la posición dominante de la integración vertical se imponga por cuenta de las EPS no podrá haber calidad en los servicios de salud.

David Escobar: ¿La intermediación administrativa es necesaria para la prestación del servicio de la salud?

Alguien tiene que administrar, pero en mi opinión debe ser el Estado. La intermediación de las EPS ha resultado nociva.

William Martínez: ¿Qué hacer con Colpensiones para que a la gente que cumple los requisitos se le entregue su pensión?

La operación de Colpensiones ha sido un desastre. Miles de colombianos han visto de manera infame aplazado su derecho. Esa es une emergencia social que debería resolverse con una medida de la misma

@juanmavasquezr: ¿En qué consiste el proyecto de reforma a la circunscripción nacional y en qué nos favorece a los jóvenes?

Más de mil jóvenes constructores de paz en campaña hicieron públicas sus propuestas, que incluyen una circunscripción especial para jóvenes, donde puedan votar por jóvenes, porque todos los problemas de Colombia afectan directamente a la juventud, como el desempleo, el embarazo adolecente, la guerra…

@@DanielacabaM: ¿En qué partidos políticos ha militado y por qué ha cambiado?

Toda mi vida milité en el único partido que fundé: Cambio Radical. Inicié en el Nuevo Liberalismo hasta que asesinaron a Galán, los sobrevivientes fundamos Cambio Radical y allí milité hasta que Vargas Lleras me impulsó por diferencias políticas con el expresidente Uribe. Desde entonces estoy en el Partido de la U.

@ArinoArio: ¿Qué tanta influencia puede tener en una campaña política?

Las redes sociales son el mecanismo más libertario de la expresión ciudadana. Son una revolución social y debe defenderse, como lo hice cuando me negué a aprobar el proyecto de ley Lleras.

@CatalinaVasco1: ¿Cuál es su postura frente a la legalización?

Colombia tiene dos enemigos terribles: el conflicto armado y el narcotráfico. La única solución a la maldición del narcotráfico es acabarles el negocio y eso sólo se logra con la despenalización global de las drogas.

@BatardMaudit: ¿Cuándo dejará de ser tan lagarto?

Para hacer política se necesita tener piel dura, piel de cocodrilo y, por supuesto, ese eufemismo y esa caricatura sólo las tomo como una ligereza de quien lo utiliza.

@josegranada9769: ¿Cómo va a hacer para que vote por usted alguien a quien se le haya muerto un familiar esperando una cita en Caprecom?

Caprecom es un Frankenstain: Un engendro mal hecho que jamás. He tenido incidencia en esa institución, que además, pienso que debería desmontarse y ser reemplazada por una entidad aseguradora pública. Toda la atención para la población vulnerable en salud y toda la sanción para quienes abusando de un modelo infecto causan congestión y los paseos de la muerte.

@JohannaMayaChav: ¿Cuál es su plan para lograr la paz?

Presenté el marco para la paz. Estoy convencido de que este año se va a firmar el fin del conflicto. Construir las reglas de justicia transicional e invertir todos los recursos que se pierden en la guerra en el posconflicto, que es la reconstrucción del tejido social.

@PauloMantilla3: ¿Qué les diría a esas personas que aún creen que la guerra es la única salida al conflicto?

Que no se dejen engañar del discurso del miedo y de la guerra. Ahora sabemos que la guerra es un gran negocio. La compra de los implementos militares se lleva los recursos que deberían invertirse en los niños y la salud. Vamos a hacer la paz para acabarles el negocio de la guerra.

@JuanPa_Tatoo: ¿Qué opinión tiene de la campaña sucia o de desprestigio que han tratado de hacer en su contra?

La padezco con paciencia, pero con buen humor. Ante la ausencia de argumentos, la calumnia, el insulto y la caricatura son los únicos instrumentos.

?@jeisiejuan: ¿Cuándo nos va a devolver los $2 mil millones que gastó en camionetas?

Eso es una falsedad más de las que se propagan en las redes sociales. Fui el único presidente del Congreso que devolvió la totalidad de los recursos que estaban asignados para la compra de vehículos en el Congreso.

@LolaCeniza: ¿Cuál ha sido su papel en el estado actual de la salud en el Valle?

Desafortunadamente ninguno, porque durante 25 años trabajé como médico en una clínica particular. Nunca trabajé como funcionario público en la rama de la salud, no tengo ni he tenido interés alguno en entidades de salud y ahora como congresista defiendo la desaparición de la EPS y la recuperación de la responsabilidad del Estado en la red hospitalaria.