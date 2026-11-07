De la Espriella designó a seis funcionarios de carrera diplomática como embajadores

"Quiero embajadores y cónsules que defiendan nuestros intereses, abran mercados, atraigan inversión, protejan a nuestros compatriotas en el exterior y conviertan nuestras relaciones internacionales en oportunidades reales para los colombianos", señaló el presidente Abelardo de la Espriella en el anuncio de las designaciones en la línea diplomática de su gobierno. Esta serie de designaciones llegan una semana después de que el mandatario iniciara un concurso de méritos para cubrir los cargos en las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto,…

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"Quiero embajadores y cónsules que defiendan nuestros intereses, abran mercados, atraigan inversión, protejan a nuestros compatriotas en el exterior y conviertan nuestras relaciones internacionales en oportunidades reales para los colombianos", señaló el presidente Abelardo de la Espriella en el anuncio de las designaciones en la línea diplomática de su gobierno. Esta serie de designaciones llegan una semana después de que el mandatario iniciara un concurso de méritos para cubrir los cargos en las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Vietnam, Canadá y Alemania.

Sobre el proceso de selección, el jefe del Ejecutivo señaló que "participaron 25 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, evaluados por su trayectoria, competencias, liderazgo, capacidad de negociación y resultados". La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) reconoció el llamado del mandatario para enaltecer el mérito de la carrera diplomática, sin embargo, pidió a los integrantes de la carrera diplomática a "abstenerse de postularse" argumentado que sería "un procedimiento ajeno al estatuto de Carrera" y por "solidaridad y respeto" a los colegas que que ocupan los cargos señalados por el jefe del Ejecutivo.

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El mandatario confirmó a Patricia Cortés Ortiz como nueva embajadora en Polonia, mientras que Assad José Jater Peña será el líder de misión en Jamaica. En esa misma línea, Howell Ricardo Quimbaya Morales llegará a liderar la diplomacia en Trinidad y Tobago. Samira Silva Yunes liderará la misión de Egipto, mientras que Claudia Patricia Granados estará frente a la oficina de Dinamarca y a la embajada de Suecia llegará María Ximena Espitia.

Como lo ha contado El Espectador, los nombramientos que había hecho la administración De la Espriella en estos primeros tres meses para liderar las embajadas eran todos provenientes de la política tradicional y personas del sector empresarial. Esta tendencia se desarrollaba mientras que le mandatario ya había dado la orden desde Cancillería para darle prioridad a la carrera diplomática.

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Al momento de iniciar el proceso, Unidiplo aseguró que "valora el anuncio y la apertura de nuevos espacios para funcionarios de carrera", enfatizó en que se necesita "avanzar" y "hay numerosas embajadas que aún pueden ser lideradas por diplomáticos de carrera". En esta administración han salido seis embajadores de carrera, por lo que “seguirá siendo menor en comparación”: "Al 7 de agosto de agosto, el 35 % de nuestros embajadores eran de carrera; hoy esa cifra es del 30 %", aseguró la organización.

Sobre los cargos en los que ratificó a funcionarios de carrera, el mandatario confirmó que se tratan de las misiones diplomáticas de Vietnam (Camila Polo), Canadá (Carlos Arturo Morales), Finlandia (Ruth Mery Cano) y Alemania (Yadir Salazar). "Una embajada no puede medirse por sus reuniones o ceremonias, sino por los resultados que entrega al país", cerró el mandatario sobre las funciones de los líderes de las misiones diplomáticas colombianas.

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