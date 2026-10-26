Eso cobró la cabeza de Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior y derivó en el arribo al cargo de Alejandro Ordóñez. Y aunque es un tema…

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en la noche de este domingo que “los errores” que se cometen en su administración son atendidos y corregidos. Y lo hizo para admitir que el presupuesto de 2027, planteado en COP 634,9 billones, se expidió por decreto debido a un vicio de trámite del articulado durante su paso por el Congreso. Si bien fue solo en un punto específico, el tema era insubsanable.

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“No me mortifican los ataques de la izquierda radical”: De la Espriella defiende su Gobierno

Eso cobró la cabeza de Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior y derivó en el arribo al cargo de Alejandro Ordóñez. Y aunque es un tema que pasa por la cartera de Hacienda, en su jefatura fue ratificado Miguel Gómez.

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“En mi Gobierno los errores se reconocen, se explican y se corrigen, por supuesto, como debe ser. Aquí no escondemos nada”, precisó De la Espriella en su alocución de este 25 de octubre.

El mandatario usó una parte importante de la intervención de este domingo para defender la gestión que ha realizado en estos meses al frente de la Casa de Nariño. Y lo hizo advirtiendo que sus decisiones no están inducidas por quienes lo cuestionan y derrotó en las elecciones presidenciales.

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Ese mensaje fue una defensa táctica del ingreso de Ordóñez al gabinete y de paso una señal en torno a que los meses que vienen serán mucho más fuertes en la ejecución de su plan ideológico y administrativo para el país.

Aseguró que, desde su perspectiva, hay un “sistema que se resiste a cambiar y lo vamos a cambiar, que no les quepa la menor duda”. Por eso, De la Espriella ratificó que “no llegué para agradarles a los mismos de siempre”.

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Y agregó: “Llegué para servirle al pueblo colombiano, que es el que me tiene aquí. (…) No me mortifican los ataques de la izquierda radical ni de mis odiadores”. Eso sí, de acuerdo con su narrativa, “sin desconocer mi deber de gobernar para todos”. A los críticos les dijo que se mantiene en su ruta y que no mueve su camino o se deja imponer “a quién se debe nombrar”.

El mandatario, además de defender su gestión, se refirió al presupuesto, confirmó que se han hecho reducciones de gasto en el sector público por COP 267.000 millones. Dijo que en lo referente a la Presidencia de la República se proyectó un recorte de los COP 192.000 millones. Además, confirmó que de los 1.018 cargos, 586 se encuentran provistos; y, de paso, recordó que 32 contratos de prestación de servicios se terminaron y tenían un monto de COP 2.200 millones.

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En lo referente a la reconstrucción y el Fondo Patria Milagro aseguró que “la reconstrucción de Colombia está en marcha”. Reiteró que los recursos de esta instancia son públicos y que, sumando destinaciones de partidos un crédito del Banco Mundial por COP 624.600 millones, se tiene un cupo de COP 1 billón; en noviembre habrá nuevas adiciones.

En esta línea sobre la reconstrucción anunció que para 7.385 viviendas se destinaron COP 332.000 millones; además, hay otros COP 4.600 millones para 920 apoyos económicos de COP 5 millones cada uno para pequeños negocios. Y agregó que hay un cupo de COP 50.000 millones para financiar demoliciones. Todo, precisamente, del Fondo Patria Milagro.

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Uno de los asuntos de mayor coyuntura relacionado con el sector energético es el Fenómeno del Niño. En ese sentido dijo que se ordenaron indagaciones a empresas generadoras por presuntamente no cumplir compromisos enfocados a evitar un eventual racionamiento.

“Octubre ha sido el mes más seco de este semestre”, precisó De la Espriella. Advirtió que a los embalses ha llegado un 40 % menos de agua. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que la capacidad de estos está en un 75,8 % y que la meta es tenerla en 80 % de aquí al 30 de noviembre.

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“La seguridad energética de Colombia no debe ponerse en riesgo por parte de quienes tienen la responsabilidad de respaldar el sistema”, enfatizó De la Espriella. Anunció que comenzó con una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas.

A lo largo de este recuento de acciones de la última semana, que viene realizando con regularidad cada domingo en la noche, el presidente también habló de un proyecto de educación en el Sena para más de 75.000 trabajadores de 10.600 empresas. Afirmó que se destinaron COP 43.800 millones a ese propósito.

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Sobre educación, además, señaló con el mismo Sena y Google se darán un millón de becas para formación en inteligencia artificial y tecnología. Y a todo eso, añadió, se le sumaron COP 34.000 millones para emprendedores de las regiones golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto

Otro punto que tocó fue el de los adultos mayores. Afirmó que en ese frente encontró un déficit de COP 3 billones, pero que el 28 de octubre comienzan los giros de un nuevo ciclo para 2,8 millones de colombianos de este grupo poblacional. Habrá desembolsos de hasta COP 230.000 para cada uno; para esto, señaló, se destinaron COP 669.581 millones.

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Este tipo de declaración vía alocución se está haciendo tradicional para los fines de semana y, en algunos casos, la oposición responde a través de la réplica. En todo caso, como lo contó este domingo El Espectador, hay un núcleo duro trabajando en la “batalla cultural” que dice el mandatario librar para consolidar lo que bautizó como “patria milagro”.

En vivo: alocución del presidente de Colombia Abelardo De La Espriella https://t.co/BgR6cYfvVb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

Vea este episodio de La Mesa Redonda:

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