Así será el debate de candidatos presidenciales ante la población afro del país

Los candidatos Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Mauricio Armitage y Daniel Palacios estarán este 9 de diciembre en el foro que, desde Cali, se organiza con la población afro. Foto: Archivo Particular

Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios y Maurice Armitage estarán en el foro que se hace cada cuatro años, desde 2014, para abordar asuntos de interés estratégico de la población afrocolombiana con aspirantes a la Presidencia.

Este espacio es organizado por la Fundación Color de Colombia y cuenta con el respaldo de El Espectador, alianza que los hace otorgantes desde 2010 del premio Afrocolombianos del Año; en esta ocasión, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se excusaron de asistir.

También invitaron a académicos, líderes empresariales, gremiales y productivos y a autoridades para ofrecer una contextualización exprés de los seis temas del foro. Por eso, en la tarde de este lunes 9 de diciembre desde Cali —a partir de las 2 de la tarde—, participarán Fedesarrollo, la Universidad Javeriana, la Universidad ICESI, Uniban, el Grupo Empresarial Oleoflores, la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio, la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, el Comité Intergremial de Buenaventura, un vocero de pequeños cañicultores y uno de cooperativas bananeras, entre otros.

Los temas son: educación; ciudades y calidad de vida; desarrollo productivo rural; puertos, empleo y negocios; movilidad social, y consulta previa y titulación colectiva de tierras. El foro, de carácter programático, tendrá una pregunta orientadora por tema que responderán los precandidatos en intervenciones de dos minutos.

El enfoque del foro es territorial, pues, a juicio de la Fundación Color de Colombia, “el bienestar y el progreso de la población afrocolombiana depende más de las condiciones de desarrollo y de los servicios sociales de las entidades territoriales que habitan que de políticas centradas en personas específicas y en pequeñas comunidades”.

El foro tiene también un enfoque distinto en cuanto al “sujeto y representación de la población afrocolombiana”, ya que la fundación organizadora considera que esta población es “la suma de todos los ciudadanos en sus distintas condiciones, no una parte de ellos, y que su representación está encabezada por las autoridades de elección popular (alcalde y concejales), por quienes votaron democráticamente los ciudadanos afrocolombianos”.

Los precandidatos comenzarán respondiendo: ¿cuál es su sueño de Colombia y cómo se imagina a la población afrocolombiana en ese sueño? En el tema de educación, el foco será “brechas de calidad educativa en municipios de significativa población afrocolombiana”. La contextualización exprés la harán Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana; Juliana Ruiz, directora del Observatorio de Realidad Educativas, ORE, de la Universidad ICESI, y Kira Gidrón, directora general de Lumni, inversora en educación (“Financiación de largo plazo distinta del Icetex”).

La pregunta orientadora para los precandidatos es: ¿cuál es su principal compromiso en educación para los 50 municipios afrocolombianos con mayor rezago en calidad educativa medida por pruebas estandarizadas?

En el tema de ciudades y calidad de vida, el foco estará en “prioridades de inversión nacional 2026-2030 en ciudades afrocolombianas y planes de ordenamiento territorial, POT”.

La contextualización exprés la harán Milton Angulo, jefe de Planeación del Distrito de Buenaventura, y Edinson Carrillo, secretario de Planeación del Distrito de Turbo, Antioquia. La pregunta orientadora para los precandidatos es: ¿Cuál sería su legado como presidente para las siguientes ciudades: Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Turbo, Riohacha y San Onofre?

En el tema desarrollo productivo rural, el foco estará en la “integración de pequeños productores en cadenas de valor agroindustriales”. La contextualización exprés será con “Experiencia exitosa de alianzas estratégicas en palma de aceite”, a cargo de Germán Sarabia, representante legal del Grupo Empresarial Oleoflores; y “Pequeños platanicultores que exportan con Uniban”, de Manuel Laborde, presidente de Uniban. Y por los pequeños productores, Andrés Viáfara: gestor de asociación de cañicultores (“colonos”) del norte del Cauca, y Leonardo Marriaga, gerente de Coomulbanano, cooperativa bananera del Magdalena.

La pregunta orientadora para los precandidatos es: ¿cuál sería su enfoque para fomentar en otras agroindustrias el modelo del Grupo Empresarial Oleoflores, que permite la participación accionaria en los negocios de valor agregado?

En el tema puertos, empleo y negocios, el foco es “la participación económica amplia de la población local, más allá de los empleos”.La contextualización exprés mostrará “Fortalezas y desafíos de la industria portuaria”, por parte de Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, y “Retos del puerto de Buenaventura y desarrollo del Pacífico”:, de Víctor Julio González Riascos, director del Comité Intergremial de Buenaventura, exgerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

También se hablará de “China y la construcción de puertos”: Ingrid Tatiana Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio; y de “Dos opciones de puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano”, a cargo de Germán Lucumí, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Chocó. La pregunta orientadora para los precandidatos es: ¿Cuál sería su política para incentivar que la población local de los desarrollos portuarios participe tanto en el empleo como en los negocios asociados a la logística y al comercio exterior?

En el tema movilidad social, el foro estará en “cómo hacer crecer la clase media negra y disminuir la pobreza”. La contextualización exprés la hará el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, con “Una medición de la población afrocolombiana por clases sociales”, realizada en alianza con la Fundación Color de Colombia. La pregunta orientadora para los precandidatos es: ¿cuál sería su principal herramienta de política pública para impulsar el crecimiento de la clase media afrocolombiana de un modo específico?

En el último tema, la pregunta orientadora para precandidatos es: ¿cuál es su aproximación a la problemática de la consulta previa y a la titulación colectiva de tierras? Para finalizar, los precandidatos responderán estas tres preguntas rápidas: ¿cuál es el afrocolombiano de la historia que usted más admira?, ¿a cuál futbolista afro de la Selección Colombia le tiene más fe para el Mundial del año entrante?, y ¿cuál es su canción favorita del Joe Arroyo?

Este foro se realizará en Cali este 9 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, y se transmitirá por las plataformas digitales de El Espectador.

**Nota de la redacción: este artículo es de la Fundación Color de Colombia y fue editado por reporteros de este diario.

