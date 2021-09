“Duele ver a Iván Duque haciendo el oso en Naciones Unidas”: Santos

Si bien ha pasado una semana desde que el presidente Iván Duque compareció a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde calificó como “frágil” el Acuerdo de Paz con las Farc, este miércoles se refirió al tema el expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que “causa tristeza y duele ver” al hoy jefe de Estado “haciendo el oso en las Naciones Unidas”.

En contexto: Duque pide ante la ONU equidad para la distribución de vacunas

Según reclamó Santos en diálogo con la emisora Caracol Radio, al hacer un balance de los cinco años de la firma del Acuerdo en Cartagena, lo dicho por Duque ante la ONU “es un doble discurso frente a la paz” y frente a otros temas con el que “pierde toda credibilidad y pierde todo el país”.

“Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas. Porque eso fue lo que hizo, al decir ante la entidad que más conoce el Acuerdo de Paz, la que más lo ha elogiado, la que más lo ha verificado, que es un acuerdo frágil y que su gobierno ha hecho más por implementarlo, que el nuestro”, aseguró el exmandatario.

Santos también admitió que algunos aspectos del Acuerdo pudieron quedar mejor, como por ejemplo, el procedimiento legal de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz): “Quedó muy engorroso y eso ha dado pie a críticas de que se ha demorado mucho en actuar”. Sin embargo, defendió que la mayor parte del Acuerdo “quedó muy completo”.

“Los problemas no son del Acuerdo, sino de la implementación y de que no ha habido un manejo eficaz (…) Fue una falla no haber acelerado las negociaciones, para haber tenido tiempo de implementarlo con más entusiasmo”, precisó.

El pasado martes, ante la Asamblea de la ONU, el presidente Iván Duque defendió su política de Paz con Legalidad, alegando que “el débil Acuerdo de Paz” firmado en 2016 con las Farc “tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”.

“Gracias a nuestro compromiso con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y la atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los tres años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de implementación”, dijo el mandatario, destacando además la inversión en vías terciarias, titulación de predios, implementación del Catastro Multipropósito y exportaciones agropecuarias.

No obstante, planteó como un desafío la incidencia de las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos criminales que atentan contra la vida de líderes sociales, líderes ambientales y personas en proceso de reincorporación. “A pesar de tantos desafíos, la Paz con Legalidad nos muestra que podemos tener grandes razones de optimismo. Registramos las menores tasas históricas de homicidios de las últimas décadas y, también, las menores tasas de secuestros, desde que se miden esos crímenes atroces, siempre sin perder de vista que el narcotráfico alimenta la violencia y tenemos que luchar, de manera firme, contra ellos. Hemos logrado las mayores incautaciones de alcaloides de la historia y la mayor erradicación mundial de cultivos ilícitos”.