El renovado activismo político de Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras ya fue candidato presidencial en 2010 y 2018 y esta vez dijo que no va a aspirar. Foto: Archivo

Que en política no hay muertos, es lo que se dice cuando algún candidato es derrotado en las urnas y se piensa en el final de su carrera y de sus aspiraciones pero, pasado un tiempo, resurge con renovados bríos. Es lo que parece estar sucediendo con Germán Vargas Lleras, el exministro y exvicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, a quien muchos sacaron del juego político luego de que en la campaña presidencial de 2018, cuando en un comienzo pintaba como uno de los favoritos, quedara de cuarto en la primera vuelta, con apenas 1,4 millones de votos, pese a tener el apoyo de las maquinarias de partidos como Cambio Radical, la U, Conservador y Opción Ciudadana, entre otros. Y, por supuesto, de ser considerado como la ficha del entonces inquilino de la Casa de Nariño.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

“Para mí, han sido 30 años de haberle servido al país, no me queda más que motivo de agradecimiento (…) no me arrepiento de nada de lo que hice en pro y en bien de todos los colombianos”, dijo Vargas Lleras al aceptar su derrota. Se habló entonces de su retiro o de que haría una pausa. El periódico El Tiempo le abrió sus puertas como columnista en sus páginas de opinión y desde allí se dedicó a plantear sus puntos de vista y propuestas de país durante el cuatrienio de Iván Duque, mostrando una postura que, se puede decir, fue de independiente. Sin duda, ello le sirvió para seguir vigente en el escenario político nacional.

De hecho, en algún momento de la campaña electoral de 2022, se comenzaron a escuchar rumores de una posible aspiración, sobre todo cuando Cambio Radical, colectividad de la cual es considerado su jefe natural, inscribió a su director, Germán Córdoba, como candidato, y porque en varios videos publicitarios del partido se hizo un recuento de sus obras y trayectoria. Se dijo que lo de Córdoba era para guardarle ese cupo, pero llegó el día del cierre de las inscripciones y ello nunca sucedió.

Incluso, una declaración del entonces cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, David Luna, asegurando que todos los días hablaba con Vargas Lleras y que él “estaba listo” para lanzarse a la Presidencia, generó una dura reacción de este, quien por medio de una publicación en sus redes sociales, desautorizó lo dicho y pidió respeto por su decisión de no ser candidato a la primera magistratura del Estado. “No es cierto que yo a usted lo vea todos los días. No es cierta su afirmación que yo esté listo para lanzarme, usted sabe bien lo que pienso. Tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé”, escribió el exvicepresidente en Twitter.

Y frente al pulso presidencial que se dio entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, Vargas Lleras mantuvo distancia y estuvo más concentrado en el proceso de recuperación por la rotura de cadera que sufrió en un accidente montando bicicleta. Eso sí, no faltaron los guiños, como el que le hizo el entonces candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien en una entrevista para la revista Soho reveló que había conversado con su esposa, Luz Marina Zapata, para tratar de cuadrar una reunión. “Para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva, el mando que genera, me gustaría que estuviera en el Ministerio de Defensa”, declaró Hernández. Ante la interpretación que hicieron algunos de una posible alianza, al ingeniero le tocó salir a aclarar que no había tal y que le hubiese ofrecido formalmente algún cargo.

Una vez elegido Petro, se supo de una reunión de este con Vargas Lleras, hacia finales de junio. Mucho se habló en ese momento de la consolidación del apoyo de Cambio Radical al nuevo gobierno y el mismo exvicepresidente, en su columna dominical, elogió la búsqueda de consensos frente a las grandes reformas que requiere el país. “En principio, ese gran acuerdo nacional para la paz, la justicia social y el medio ambiente suena bien y cobra mucho sentido para un país que tras las elecciones ha quedado polarizado y maltrecho. Pero es difícil llegar a acuerdos sobre meros postulados”, afirmó. Al final, Cambio Radical no se sumó a la coalición oficialista en el Congreso y se declaró en independencia, anunciando que apoyaría los proyectos realmente constructivos para el país, pero manteniendo una postura crítica ante las iniciativas que considerasen perjudiciales.

Le puede interesar: “Germán Vargas sería un gran alcalde para Bogotá”: Roy Barreras

Vargas Lleras enfatizó, sin embargo, que la búsqueda de dichos consensos con el gobierno Petro dependería de la apertura, el respeto y la construcción de confianza, advirtiendo también la posibilidad de un “costoso gran desacuerdo nacional”. A su vez, en el Capitolio, Cambio Radical se ha ido corriendo más hacia la oposición y se ha convertido en un partido muy crítico, con posiciones duras en contra de proyectos claves como lo fue la Reforma Tributaria o de las propuestas en temas de salud e hidrocarburos, liderando, por ejemplo, la moción de censura en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez, y con muchos reparos a las iniciativas relacionadas con la llamada “paz total”.

Mientras tanto, Germán Vargas Lleras ha hecho de su columna de opinión una tribuna para fijar posturas frente a los temas de coyuntura, bien sean políticos, económicos, de infraestructura o de seguridad, entre otros. En su escrito del fin de semana, por ejemplo, se fue lanza en ristre contra lo que, según él, es la “improvisación, la falta de rigor y el populismo” que se ha apoderado del sector de transporte e infraestructura, no solo en el gobierno Petro sino también en el de su antecesor, Iván Duque. Ello tiene que ver con el incumplimiento en la construcción de la doble calzada Popayán-Pasto, bloqueada actualmente por un derrumbe, cuya estructuración y diseños están listos desde 2015.

“El presidente debe, con toda franqueza, informar a la opinión pública que si bien avanzarán en la solución de tan grave problema, dicha doble calzada entre Pasto y Popayán solo podrá ser terminada al finalizar el gobierno de su sucesor (agosto de 2030). Si es que se logra contratar, pues me temo que la inseguridad jurídica en los contratos de concesiones hará muy poco interesante que alguien vuelva a participar después de la decisión populista e irresponsable de intervenir por decreto contratos vigentes al no autorizar incrementos en los peajes a cargo de la ANI (112) e Invías (31) en el año 2023″, expresó. Aquí vale recordar que el exvicepresidente fue encargado de los temas de infraestructura durante gran parte del gobierno Santos, por lo que muchos lo consideran una autoridad en la materia.

Vargas Lleras se ha referido igualmente a lo que cree es una inoperancia de la Policía frente a la creciente delincuencia urbana, incluyendo el proyecto de reforma a la justicia anunciado por el ministro Néstor Osuna, denominado “menos cárcel”, que plantea la “eliminación del criterio de peligrosidad a la hora de definir la detención preventiva, el aumento de los casos en que puede concederse la detención domiciliaria y la eliminación de cualquier criterio sobre la reincidencia a la hora de valorar la conducta y peligrosidad del capturado”. Para el exvicepresidente, “una nueva modalidad de amnistía”.

Ha hablado también de la “paz total” y la equivocación del presidente Petro al anunciar con bombos y platillos un cese al fuego bilateral con varios grupos armados ilegales, entre ellos el Eln, sin haberlo pactado previamente con esa guerrilla. O de la designación de algunos de los miembros de la Primera Línea como gestores de paz: “Sin importar a qué maroma jurídica tenga que acudirse, el Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que mucho contribuyó al posterior éxito de su campaña”, reseñó. Sin medias tintas, ha escrito también de la incertidumbre que, dice él, viene sembrando el nuevo gobierno con su “improvisación” en diferentes materias, que incluye la desconexión del jefe de Estado con varios de sus ministros claves, como los de Hacienda y Transporte.

Lea también: Las soluciones del Gobierno para salir de la crisis inmediata en el sur del país

Como se dice coloquialmente, Germán Vargas Lleras ha hablado de lo divino y lo humano. Del “infierno” que se ha convertido salir o entrar a Bogotá, de la primera línea del Metro, de Hidroituango y EPM, de la disputa territorial con Nicaragua, del crecimiento económico, de la recesión anunciada, en fin, de todo. Eso sí, más allá de su columna, se mantiene alejado del protagonismo en los medios de comunicación y, por ahora, prefiere no dar entrevistas. Lo cierto es que por estos últimos días se ha comenzado a hablar ya de una supuesta candidatura a la Alcaldía de la capital colombiana, lo cual, en círculos cercanos, niega rotundamente.

Por supuesto, no falta quien asegure que, siendo Vargas Lleras un “animal político” y así en múltiples ocasiones haya dicho que no le obsesiona ser presidente de la República, ese objetivo sigue pendiente en su agenda de vida. Y que sabe que dependiendo de cómo le vaya al gobierno Petro, las puertas se le podrían abrir en 2026, cuando tendrá 64 años de edad. Por el momento, en Cambio Radical recalcan que seguirá con el liderazgo ahora de cara a la lucha por el poder local y regional en las elecciones de octubre próximo. Y que ya se verá qué le trae el futuro. Además, una fuente señaló que su gran prioridad en estos momentos es recuperarse totalmente de la molesta fractura de cadera. Sea como sea, con él bien se puede repetir la frase que algunos le atribuyen a Don Juan Tenorio: “Los muertos que vos matasteis, gozan de cabal salud”.