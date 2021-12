Elecciones al Congreso: advierten que se colaron 108 candidatos cuestionados

El Partido Conservador respalda 23 candidaturas cuestionadas, el Partido Liberal 20, Cambio Radical 19, el Partido de la U 16 y Centro Democrático 14. /Foto Oscar Perez Foto:

Concluido el plazo para las inscripciones de listas al Congreso, y a menos de tres meses para las elecciones legislativas, este jueves la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló, con miras a los comicios de marzo próximo, se colaron al menos 108 candidatos con cuestionamientos.

En imágenes: Elecciones legislativas: este es el top de candidatos cuestionados al Senado

Se trata de aspirantes (50 a Senado y 58 a Cámara de Representantes) con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, así como personas vinculadas a presuntos hechos de corrupción, que son señaladas de ser herederas de clanes políticos, parapolítica u Odebrecht, y hasta de tener supuestos nexos con grupos armados ilegales.

En imágenes: Elecciones legislativas: este es el top de candidatos cuestionados a Cámara

Según la organización, que recordó que los listados podrán modificarse hasta el 17 de diciembre, se revisaron las trece listas inscritas a Senado, que agrupan 22 partidos con personerías jurídicas y dos listas de movimientos significativos de ciudadanos. A su vez se revisaron más de 50 listas a Cámara en los 32 departamentos. Esto, para un total de 878 candidatos revisados a Senado y 1.200 a Cámara de Representantes.

“Se trata de un ejercicio de veeduría, de control político y de aporte al estudio del fenómeno de los autoritarismos subnacionales, así como de la captura institucional por parte de clanes políticos y de estructuras mafiosas o de corrupción que afectan a la democracia”, explicó Pares.

Tipo de cuestionamiento

La investigación realizada por Pares logró determinar que, de las 108 candidaturas cuestionadas, en su mayoría (39) cuentan con investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales. Se trata indagaciones a nivel penal, en la Procuraduría o en la Contraloría por la presunta comisión de delitos, así como sanciones disciplinarias o fiscales que puedan resultar afectando su elección o el ejercicio como congresista en dado caso de resultar elegido.

Por otro lado, hay al menos 22 considerados herederos de la parapolítica, es decir, que vienen a asumir el capital político de personas involucradas con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenadas, investigadas o mencionadas en versiones libres como partícipes.

Adicionalmente, hay 16 con investigaciones o denuncias por presuntos hechos de corrupción, debido a cuestionamientos derivados de condenas, inhabilidades, investigaciones o denuncias de veedurías, periodistas e investigadores por delitos relacionados con el ejercicio irregular de cargos públicos, irregularidades en la realización de campañas políticas y presunta participación en redes de contratación público-privadas.

Asimismo, hay 24 candidatos que cuentan con el apoyo de clanes políticos (17) o casas políticas (7) que han construido su capital político a través de alianzas con mafias, grupos armados organizados, redes corrupción, clientelismo o cooptación institucional. “Estos clanes y casas políticas son aquellas estructuras que han ostentado el poder de forma interrumpida e ininterrumpida por medio de familiares, aliados y dinastías políticas. Se trata de herencias directas de estos capitales políticos cuando estos dependen, en su gran mayoría, de los clanes, sus líderes y miembros, mas no de la labor política propia del candidato”, explica Pares.

A todo esto, se suman cinco candidatos con cuestionamientos por sus presuntas relaciones o pertenencia a grupos al margen de la ley diferentes a las desmovilizadas AUC, como guerrillas, bandas criminales o narcotraficantes. Finalmente, hay dos aspirantes que heredaron o buscan heredar las curules de políticos investigados o condenados por el escándalo de Odebrecht o el ‘Cartel de la Toga’, y cuyo capital político para aspirar depende, mayoritariamente, de estas personalidades políticas investigadas o condenadas.

Los partidos que más avalan cuestionados

De acuerdo con el informe, los 108 candidatos con cuestionamientos se encuentran avalados por siete partidos con listas propias, seis en coaliciones (dos en Senado y cuatro en Cámara de Representantes), dos en movimientos por firmas y un consejo comunitario.

Frente a los partidos, la Fundación señala que el Partido Conservador lidera con 23 candidaturas cuestionadas, seguido del Partido Liberal (20), Cambio Radical (19), Partido de la U (16) y Centro Democrático (14). Por otro lado, en la lista al Senado Centro Esperanza hay dos cuestionados, en la lista al Senado del Pacto Histórico hay uno y en las listas en coalición a nivel de Cámara se cuentan siete cuestionados.

“Los primeros cinco partidos concentran el 85% de los candidatos cuestionados que aspiran al Congreso de la República. En comparación con los informes de 2014 y 2018, los partidos Cambio Radical, la U, Liberal y Conservador repiten en esta lista negra; mientras que es la primera vez que el partido Centro Democrático aparece con una concentración tan alta”, indica el informe.

Por otro lado, Pares identificó que en 23 departamentos y en una circunscripción afro hay 58 candidaturas cuestionadas de personas que aspiran a una curul en la Cámara de Representantes. El top de regiones con más cuestionados lo integran Córdoba, con siete; Santander, seis; Antioquia, cinco; Bolívar, cuatro; Magdalena, cuatro, y Tolima, también con cuatro. “Esos departamentos concentran el 52% de candidaturas cuestionadas que están asociadas a una circunscripción territorial para Cámara de Representantes”, advirtió la Fundación.

Alertas por los clanes

Según Pares, con miras a 2022 hay 33 clanes apoyando al 53% (58 candidatos) de los aspirantes cuestionados. La investigación señala que, teniendo en cuenta que la tendencia para 2022 muestra la posibilidad de que partidos alternativos, progresistas, de izquierda y centroizquierda aumenten sus curules, los clanes políticos tradicionales y los partidos que los han avalado han visto en riesgo su poder electoral.

De ello no están exentas casas políticas que, si bien no alcanzan a ser clanes por no contar con una estructura de poder tradicional, sí se han erigido a través de prácticas de corrupción o en asocio con mafias ilegales.

“La decadencia de estos clanes y de partidos como la U y Cambio Radical ha llevado a que varios de sus integrantes se trasladen a partidos como el Conservador, el Liberal y el Centro Democrático. Incluso, en algunos casos excepcionales, han transitado hacia partidos alternativos y progresistas”, advierte el informe.