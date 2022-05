Candidaturas preocupadas por negativa del CNE a contratar auditoría externa

Varios candidatos a la presidencia expresaron sus reservas ante la decisión de contratar la auditoría internacional a los softwares. Foto: El Espectador

Desde el 13 de marzo hay varias dudas sobre el proceso electoral, cuando se cayó por varias horas el sistema de Infovotantes. Desde entonces, las sombras solo fueron creciendo al encontrarse posibles inconsistencias en el preconteo de votos. Aunque las irregularidades se fueron subsanando, las dudas fueron quedando. Tanto que se pidió una auditoría internacional externa, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), para revisar los softwares vinculados al proceso electoral.

No obstante, este lunes se conoció que el CNE desistirá de esta solicitud debido a que no alcanzaba el tiempo para llevar a cabo el proceso. Diferentes sectores expresaron su preocupación ante la determinación del tribunal electoral. Desde el petrismo, a través de su jefe de debate, Alfonso Prada, expresaron su rechazo a la decisión y responsabilizaron al gobierno, al que señalaron de “girar tarde (los recursos), no le dio a este tema la importancia debida y el resultado es el que conoce el país”.

Según Prada, desde hace un tiempo le expresaron a los entes de control “la importancia de tener una auditoría del software de escrutinio, era una garantía adicional que parece que no se va a dar”. En este mismo sentido llamaron la atención ante un proceso en el que señalan que no ha tenido las garantías suficientes.

Sergio Fajardo, en diálogo con Caracol Radio, también expresó sus reservas a la determinación del CNE. “Otro capítulo más en este mundo turbio de la Registraduría. Desconfianza, no hay las garantías que se necesitan en Colombia. Es muy desafortunado lo que está pasando. Esperemos que las cosas salgan bien, pero lo que han hecho no tiene ninguna explicación, y ha sido un daño muy grande”, aseveró el candidato de centro.

Por los lados de la derecha se han manifestado John Milton Rodríguez, en una entrevista con Colmundo Radio. Allí, el candidato cristiano comentó: “tenemos que insistir en la auditoría que le dé las garantías a todo el mundo y que no estemos en una politización de la justicia donde unos partidos cargan en contra de unos funcionarios sin respetar el debido proceso”.

También comentó que “nos preocupa profundamente la ausencia de una auditoría especializada en temas electorales, independiente de que sea nacional o internacional. Todas las candidaturas lo hemos solicitado. No podemos quedar en manos de los testigos electorales o en las misiones de observación. Necesitamos esa garantía”.

Federico Gutiérrez fue otro de los que se pronunció a través de Caracol Radio. Este expresó preocupación ante la negación de la auditoría y señaló que hubiese sido una buena oportunidad para aclarar posibles irregularidades del 13 de marzo. Sin embargo, le quitó importancia y dijo que se debía redoblar la seguridad a través de los testigos electorales.

Por otro lado, la campaña de Rodolfo Hernández no se ha pronunciado frente al tema. Tampoco ha emitido alguna opinión frente al tema el líder del Movimiento de Salvación Nacional, el candidato Enrique Gómez. Estos son los únicos aspirantes a la presidencia que no han hablado del tema.