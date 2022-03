“Debo confesar que lloré”: Petro sobre foto de Ingrid Betancourt encadenada

Ingrid Betancourt y Gustavo Petro durante el debate de este martes en la Universidad Externado. Foto: Tomada de Twitter @UExternado

En medio del debate presidencial celebrado este martes en la Universidad Externado, los aspirantes Gustavo Petro (Pacto Histórico) e Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno) –quienes han rivalizado fuertemente en otros espacios de discusión–, protagonizaron una escena de reconciliación y fraternidad.

Al evocar el secuestro que sufrió Betancourt durante seis años a manos de las Farc, Petro hizo alusión a la conmovedora fotografía de la ahora candidata encadenada en la selva. Según confesó el senador, lloró ante la contundencia y dolor de la imagen.

“A Ingrid Betancourt la conozco hace muchísimo tiempo. En algún momento del largo periplo político que hemos compartido, vi la foto aquella de las cadenas y debo confesar que lloré. Lloré porque desde mi perspectiva revolucionaria encadenar a una persona era todo lo contrario de lo que yo podía entender que era una transformación de Colombia. Vi su rostro y era una amiga encadenada”, lamentó Petro.

Según el candidato, la crudeza de la fotografía lo llevó a participar de la marcha en contra de las Farc que, en febrero de 2008, era apoyada activamente por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, opositor político a Petro.

“Independientemente de las afugias y tensiones política de ese momento –con Uribe presidente y las Farc armadas ejerciendo violencia–, decidí marchar por mí, por mis hijos y por mi derecho a gritar libertad. Decidí marchar por Ingrid y ese momento no se me olvida. Ingrid es un símbolo de resistencia. Colombia necesita resistencia. Es el momento que la resistencia se vuelva gobierno, se vuelva vida”, explicó el aspirante.

En respuesta, Betancourt agradeció las palabras de Petro: “Me llegó al alma. Sé que es así, que es sentido, que es real”. Si bien la candidata del Verde Oxígeno admitió que últimamente, fruto de los embates de la política, están alejados y que ha rechazado varias propuestas de Petro, destacó su gesto.

“Hemos estado tan alejados. He estado en contra de todas las propuestas económicas que has hecho, pero me parece que hay una que compartimos: la necesidad de tener un impuesto sobre las tierras productivas”, respondió Ingrid Betancourt.