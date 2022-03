Diseño de formularios E-14, “extremadamente complejo y propenso a errores”: MOE-UE

La Misión sostuvo también que ha identificado “numerosos fallos” de transcripción de los E-14 en la fase de escrutinio, los cuales ha puesto en conocimiento de la Registraduría. Foto: Carlos Ortega

En medio de la polémica por la abultada diferencia entre los resultados del preconteo para el nuevo Senado y los que arroja la primera etapa del escrutinio –que preliminarmente le suman tres nuevas curules al Pacto Histórico (pasando de 16 a 19)–, este viernes se conoció un pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que llamó la atención por las dificultades que suponen los formularios E-14.

Este tipo de documentos, en los que se consigan la cantidad de votos para cada corporación y que incluye los nulos y en blanco, cuenta con un diseño, en opinión del organismo, “extremadamente complejo y muy propenso a que se produzcan errores”.

Si bien la MOE-EU explica que inicialmente hizo una declaración que recogía sus conclusiones preliminares sobre las elecciones del pasado domingo, advierte que ha seguido de cerca los escrutinios auxiliares y municipales, y ha evidenciado una “discrepancia inusualmente grande” en los resultados.

En esa línea, llama la atención por las afectaciones sobre ciertos partidos y coaliciones, como el Pacto Histórico, “que al presentar listas cerradas resultaron perjudicados en el diseño de las actas de resultados, los formularios E-14″. La Misión también alerta que ha identificado “numerosos fallos” de transcripción de los E-14 en la fase de escrutinio, los cuales ha puesto en conocimiento de la Registraduría.

“Este diseño, extremadamente complejo y muy propenso a que se produzcan errores, contribuyó a que los resultados de estos partidos en un buen número de mesas no fueran transmitidos en la noche del domingo y, por tanto, no se plasmaran en el preconteo. Es importante recordar que este preconteo no es oficial y que su valor es meramente informativo: los datos oficiales son solo los del escrutinio”, explicó el organismo.

Ante ello, la Misión recomendó que, con miras a las próximas elecciones (sin precisar si se trata de los comicios presidenciales de mayo próximo) se adopte el sistema de doble digitación de actas, para identificar y corregir rápidamente los fallos de transcripción. “La MOE-UE seguirá observando el escrutinio hasta su conclusión, y también los recursos contra los resultados que puedan interponerse, como lo hará también durante las elecciones presidenciales”, precisó.

El organismo recordó que la página web de la Registraduría ofrece a partidos y candidatos instrumentos de transparencia para identificar cualquier discrepancia y plantearlas ante las comisiones. “Es importante que los candidatos acudan a estas comisiones con sus dudas y reclamaciones, y que las comisiones dediquen, como nuestra observación indica que han hecho hasta ahora, el tiempo necesario para la corrección de cualquier error o inexactitud en los resultados”.