¿Fraude electoral? Las denuncias y evidencias desde diferentes orillas políticas

Según conocedores del proceso de preconteo, este no es el escrutinio final y tiene un carácter puramente informativo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El preconteo de las boletas electorales que depositaron los colombianos el pasado domingo dejó un mal sabor de boca entre muchos políticos. Varios aspirantes que no alcanzaron un lugar en el Congreso, pero incluso quienes sí lo hicieron y con amplia diferencia, se han quejado por diferentes medios sobre un presunto fraude y han solicitado hacer un reconteo de votos. A eso se suman las confesiones de delitos electorales que de forma torpe hicieron varios jurados de votación en sus redes sociales. El tema, según algunas voces, es tan grave que se considera la mayor irregularidad histórica en un proceso electoral y podría derivar en varios cambios en la composición del Congreso para el periodo 2022-2026.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Una de las primeras advertencias la hizo Ariel Palacios (Soy porque somos), quien aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente. Según comentó, tienen sospechas de que hubo irregularidades porque varios de sus votantes verificaron sus mesas y aparecen cero votos. “Hemos activado una línea en la que la gente que nos apoyó nos está enviando los E-14 y los reportes de los reclamos de gente que puso su voto y no aparece. Eso nos dará una comprensión de lo que ha pasado”, dijo Palacios a El Espectador.

El objetivo de este proceso, explicó, es que puedan comprobar si hubo alguna falla en el proceso de escrutinio, sobre todo en municipios puntuales en los que no encuentran su votación. Su idea es revisar unos 650.000 votos. “No tuvimos la exigencia de mantener gente en las mesas de votación en todo el país, e incluso en algunas mesas donde sí teníamos gente no aparecen los votos. Es una tarea difícil, pero creemos que por transparencia se debería hacer una revisión especial de la curul afro”, agregó.

Por ahora, desde el movimiento están haciendo el levantamiento de datos y esperan que en la tarde de esté miércoles puedan tener un panorama más claro de las denuncias, pues ahora tienen dudas incluso del grado de transparencia y calidad del proceso de traslado de votos. Para Palacios, por ahora no se animan de decir que la votación fue fraudulenta, sino que desean comprobar las denuncias que les han llegado.

“El objetivo es clarificar y verificar que la votación corresponda a la que reporta la Registraduría en el sistema y poder comparar los datos de los formularios”, mencionó Palacios, quien añadió que la idea es hacer un proceso de verificación mesa a mesa, como está planteando el Pacto Histórico que busca impugnar los resultados de 29.000 mesas.

🚨 Urgente Solicitamos desde @soyporquesomos_ a las personas que depositaron su voto para apoyar la Circunscripción Afro verificar en el sistema que aparezca

Tenemos denuncias de todo el país de posible fraude #RecuperemosLaCurulAfro @FranciaMarquezM @moecolombia @petrogustavo — Ariel Palacios #SoyPorqueSomos 302 (@arielpalaciosa) March 15, 2022

Pacto Histórico busca recuperar unos 300.000 votos

Justamente, desde el movimiento de centro-izquierda provienen la mayoría de denuncias de posible fraude. A pesar de haber alcanzado 2.302.847 votos, que posicionaron al Pacto Histórico (PH) como la primera fuerza legislativa, para muchos esas cuentas no concuerdan con los más de 5,5 millones de apoyos que alcanzó en total la consulta de la colectividad, sumando la votación de Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Saade.

El primero en mencionarlo fue Petro, ganador de lejos de esa consulta, quien denunció en sus redes sociales que “en una de cada cuatro mesas no aparecen votos por el Pacto al Congreso en todo el país, y en una de cada cuatro mesas a las listas abiertas le duplicaron los votos sumando logo y número de candidato”. Según el candidato presidencial, han desaparecido miles de votos de al menos 29.000 mesas, por lo que pusieron a disposición un grupo de abogados para comprobar la votación del Pacto Histórico y de Fuerza Ciudadana, que se quedó ad portas del umbral y no alcanzó ni una silla en el Congreso.

Como jefe de debate de la colectividad, Roy Barreras es quien viene liderando el proceso de controvertir los resultados electorales que, por ahora, los dejan con 16 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes. De acuerdo con el senador reelecto, el equipo de escrutinio del Pacto alertó desde el lunes que hay dudas sobre el conteo de votos en 29.000 mesas en la que hay ausencia absoluta de votos por la colectividad.

Y aunque tampoco quieren referirse al tema como un fraude, sino más bien como “la omisión más grande que ha habido en un conteo de votos” se debió al diseño de los formularios E-14 que calificó como “perverso”. Para Barreras, en la cantidad de hojas que los jurados debían llenar a los partidos grandes les correspondía una hoja, pero la falla estuvo en que el Pacto no tuvo una hoja, sino que antepusieron el logo antes de uno de los partidos tradicionales. “Ese diseño inducía a un error catastrófico, porque al escanear el formulario la hoja del PH no salía y por eso en 29.000 mesas no nos salieron votos”, resaltó.

Como esas actas tienen copia, lo que hicieron desde el movimiento de centro-izquierda fue comparar las actas escaneadas y las que aparecen en la página de la Registraduría, con lo que, aseguró Barreras, “estamos cerca de recuperar casi 300.000 votos”. Eso tendría serias implicaciones para la configuración del Congreso para el próximo cuatrienio, pues desde el Pacto dicen que seguramente van a recuperar dos o tres curules. Vale recordar que en un principio tenían 17 curules en el Senado, pero hacia las 11:00 p.m. del domingo perdieron una que se le sumó al Partido Conservador.

Una segunda denuncia que vienen haciendo desde el movimiento tiene que ver con otras 23.000 mesas en las que encontraron que se hizo un doble proceso de atribución del voto. Es decir, cuando en las listas abiertas se marca por determinado partido y número de candidato, se debe contar solo como un voto para ese candidato. Pero, según Barreras, muchos jurados “de mala fe” dieron en esos casos un voto para el partido y otro para el candidato puntual.

“Eso le sirve a los partidos que fueron con lista abierta, en detrimento del Pacto que tenía lista cerrada. Ese daño solo se puede corregir abriendo esas bolsas y es lo que estamos pidiendo, porque encontramos en varias zonas ese doble marcaje. Puede ser mala fe o ignorancia”, expresó Barreras, quien por último se refirió a la preocupación sobre denuncias de tachaduras y enmendaduras en los tarjetones. “Esas enmendaduras son delitos electorales que solo se pueden corregir contando voto a voto y mesa a mesa. Es lo que estamos pidiendo”.

Voy a explicarles como desaparecieron centenares de miles de votos del Pacto para Senado.



Aquí les muestro el formulario E14 que diseñaron para mandar los datos del partido conservador de la mesa a la registraduría pic.twitter.com/luXBmklxg2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

Para el uribismo, el conteo privilegió al Pacto Histórico