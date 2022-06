Mábel Lara, Catalina Ortiz y más: el centro se reparte entre Petro y Hernández

Desde arriba a la derecha: Mábel Lara, Catalina Ortiz, Yolanda Perea, Jorge Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? Esa es la pregunta del millón para los integrantes del centro político, tras la aplastante derrota que vivieron en las elecciones de este año. En la recta final de la contienda por la Casa de Nariño y luego de quedarse sin Sergio Fajardo en la segunda vuelta, los miembros del centro continúan definiendo qué campaña van a acompañar en las urnas el próximo 19 de junio.

Con el paso de las horas el rompecabeza político comienza a tomar forma y, sabiendo que estamos a pocos días del certamen final, este miércoles no fue la excepción para conocer nuevas adhesiones de quienes hace unos meses conformaron e impulsaron la Coalición Centro Verde Esperanza, fallida en las urnas tanto legislativas como presidenciales.

A la campaña de Gustavo Petro

Desde el Nuevo Liberalismo, tres de sus excandidatas al Senado se unieron a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Se trata de la entonces cabeza de lista de la colectividad roja, la periodista Mábel Lara, de la lideresa social Yolanda Perea y de Viviana Vargas Vives, defensora de derechos humanos.

Se me llena el corazón de felicidad al juntarme con mis hermanas @YolaPerea y @MabelLaraNews. Nos ha unido siempre el amor por nuestro territorio y nuestra gente. Hoy nos reencontramos para caminar juntas por la senda del cambio real para Colombia. pic.twitter.com/f1f1zfPtmP — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 1, 2022

Mientras tanto, personajes como Sandra Borda y Juan Manuel Galán aún no han decidido a qué campaña apoyar. “En el partido estamos adelantando un proceso colectivo. Aunque en este país todavía hay muchos que se sienten protagonistas solitos y se saltan las decisiones colectivas e institucionales, ese no será mi caso. Estoy en la tarea de construir país y partido”, dijo la académica Borda.

A su vez, figuras de la Alianza Verde también aterrizaron en el lado del Pacto Histórico este miércoles. Es el caso por ejemplo de del analista Ariel Ávila, que llegó al Congreso por la Coalición Centro Esperanza. Wilmer Leal, representante cercano al exprecandidato Carlos Amaya, y el senador Antonio Sanguino, cercano a Angélica Lozano, también adhirieron a Petro y Márquez. Guillermo Rivera, santista y exveedor de Bogotá, hizo lo mismo.

A la campaña de Rodolfo Hernández

Las adhesiones a la campaña no se quedaron atrás. La representante verde Catalina Ortiz, hizo público su respaldo al ingeniero de Bucaramanga. “He tomado una decisión frente a mi voto para la segunda vuelta presidencial y, definitivamente, creo que Rodolfo Hernández tiene la capacidad de enfrentar la corrupción, unir al país y, también, generar y distribuir mejor la riqueza”, anunció quien fue la jefa de debate del excandidato Sergio Fajardo, uno de los perdedores electorales de la primera vuelta. Wilmer Castellanos, Neyla Ruiz, y Carolina Espitia, tres fichas cercanas a Carlos Amaya, ya también habían expresado su adhesión al exalcalde.

A propósito de Amaya, tanto él como los excandidatos de la consulta de centro, Jorge Robledo y Sergio Fajardo, se reunirán mañana para evaluar cuál debe ser el camino a tomar. Aunque aún no se sabe a qué hora será la charla, una fuente cerca a la campaña de Amaya detalló que este no está aún seguro si juntarse con Hernández. “El ingeniero es muy difícil. Ahora, sobre la reunión de los excandidatos, puede que no se llegue a un acuerdo y cada uno tome una decisión individual”, indicó.

