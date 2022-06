Por no tomar posición en primera vuelta, Luis F. Henao se desmarcó de C. Radical

Luis Felipe Henao se desempeñó como jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez para primera vuelta. Foto: Twitter

Este jueves, el exministro de Vivienda y exjefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, Luis Felipe Henao, confirmó que está desmarcado de Cambio Radical, partido al que pertenecía.

“Yo políticamente estoy con Federico Gutiérrez”, tiró como primer dato en entrevista con Caracol Radio. Ante las dudas sobre esa afirmación, el exministro de Vivienda precisó que él no se fue de la colectividad, sino que la posición de Cambio Radical para la primera vuelta presidencial, de dejar en libertad a los militantes, le dejó claro que no lo apoyaban a él ni a Gutiérrez.

“Siento que Cambio Radical no me apoyó en el proceso de Federico Gutiérrez, dio libertad y no me siento identificado con Cambio, lo respeto, lo quiero, le debo mucho y tiene unos líderes como Germán Vargas”, dijo en la entrevista a modo de crítica contra el partido por no tomar posición de cara a la primera vuelta.

Para él, dejar en libertad en estas elecciones es un mal precedente y un mensaje que poca importancia le da al país y su futuro. “Políticamente el país necesitaba un pronunciamiento, porque estamos ante una crisis. Cuando el país se ve abocado a una presidencia de Gustavo Petro es muy peligroso y los grandes lideres del país tienen que tomar una decisión”, recalcó.

Esa posición el exministro de Vivienda y apadrinado de Vargas Lleras también la pidió sobre, supuestamente, un acuerdo bajo la mesa entre el líder de Cambio Radical y el Pacto Histórico.