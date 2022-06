Rodolfo Hernández pidió aclarar tres temas del fallo que ordena asistir a debates

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, decidió evitar entrevistas, debates y otras apariciones públicas en la recta final de la segunda vuelta presidencial. Foto: Mauricio Duenas Castaneda

Rodolfo Hernández se pronunció sobre el fallo de tutela que le ordenó asistir, junto a Gustavo Petro, a un debate presidencial. El aspirante a suceder a Iván Duque en la Casa de Nariño emitió un documento en el que pide a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá aclarar tres temas para que así pueda “dar cumplimiento a lo ordenado”. ¿El inconveniente? Según la resolución de la tutela, los candidatos presidenciales tendrían que programar y realizar el debate en un tiempo máximo de 48 horas.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

El primer tema que pidió aclarar Hernández es que, a su juicio, el fallo pretende obligar “a millones de ciudadanos que no están de acuerdo con la citada tutela a soportar las consecuencias de una decisión judicial relacionada con la política”. En otras palabras, Hernández considera que los efectos del fallo deberían cobijar solo a las siete personas que interpusieron la acción.

“Aceptar sin la debida aclaración esta decisión judicial, implicaría que en adelante todas las decisiones judiciales de tutela que favorezcan a una persona deben ser soportadas, acatadas, cumplidas por un indeterminado número de ciudadanos que no la comparten y que no fueron convocados y vencidos en el respectivo juicio en cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso”, añadió el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Una segunda duda que manifestó el exalcalde de Bucaramanga fue lo relacionado con la solicitud y programación conjunta entre los candidatos presidenciales del debate presidencial, y que si alguno o ninguno de los candidatos lo hace podría incurrir en desacato. Para Hernández, aceptar esta parte del fallo es “aceptar impunemente que los fallos de los jueces puedan decidir sobre la autonomía de la voluntad”.

Sobre esto, el candidato criticó el fallo y lo calificó como “lo más parecido a una dictadura” que no aceptará porque bajo su óptica está forzando a que se ponga de acuerdo con Petro en temas políticos., “Si alguno de los candidatos no acepta las reglas que el otro quiere imponer por cualquier consideración política porque de lo que se va a discutir es de temas políticos, incurre en desacato o simplemente no pasa nada”, agregó.

“¿Si uno de los candidatos decide no permitir que su derecho fundamental de la libertad de decidir sea convertido, por virtud de este fallo judicial, en un deber de forzoso cumplimiento, estaría incurriendo en desacato?”, cuestionó, añadiendo que no está dispuesto a aceptar el fallo, aún a costa de su libertad, sin que ese tema se aclare.

Un último tema que solicitó aclarar fue el tema de los tiempos. Como las votaciones en el exterior iniciaron desde el pasado domingo, Hernández se remitió a un artículo que expone que “durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales”. Y lo puso de presente porque, así las cosas, las elecciones ya comenzaron con las votaciones en el mundo.

“¿Considera el despacho judicial que profirió el fallo de tutela que esta norma, así como las leyes estatutarias que regulan la materia no tienen validez ni se aplican a efectos de acatar el fallo y no incurrir en desacato?, pues según lo establecido en el calendario electoral ya iniciaron las elecciones para los colombianos en el exterior”, señaló el candidato en el documento.

De esta forma, en su mensaje final a los magistrados, aclarando que respeta las decisiones judiciales y que tiene la intención de acatar el fallo, Hernández indicó que hay dudas sobre los alcances del fallo “ante las evidentes lagunas que contiene”. Por tal razón pidió resolverlas antes de “dar cumplimento al fallo”.

A la petición de aclaración reaccionó Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, quien la calificó como una movida de Hernández para evitar el debate. “Mi contrincante la sacó el cuerpo a cumplir la sentencia del juez, ¿tanto temor le tiene a un debate?”, comentó el senador en sus redes sociales.