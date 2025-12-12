Estos son los precandidatos que más pautaron en redes sociales durante el último mes

Los precandidatos Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Felipe Córdoba, Mauricio Lizcano y Mauricio Cárdenas. Foto: Canva

En medio de la etapa de precampaña electoral y con el registro de las firmas de aquellos precandidatos que buscan el aval a sus candidaturas por cerrar, los gastos empiezan a asomarse.

Según la más reciente encuesta de Guarumo, en el último mes los gastos en pauta publicitaria de los 5 precandidatos que más utilizaron este mecanismo en redes sociales llega a los COP 339 millones.

Juan Carlos Pinzón es el precandidato que invirtió más dinero en pauta publicitaria: fueron en total COP 90.933.251 millones. En segundo lugar se encuentra el precandidato Aníbal Gaviria, quién inyectó COP 89.731.669 millones en pauta de redes sociales. En el tercer lugar está Felipe Córdoba con COP 60.751.045 millones. En cuarto lugar Mauricio Lizcano con COP 51.642.703 y por último Mauricio Cárdenas con COP 46.139.229.

Sin embargo los números siguen creciendo. Según la encuesta fueron en total 18 los precandidatos que se ubicaron en la lista de aquellos que mayor capital destinaron a este tipo de pauta, sumando en conjunto COP 555.207. 863.

Los nombres más sonados —después de los cinco primeros— en orden de mayor a menor inversión fueron: Paola Holguín, Daniel Palacios, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Paloma Valencia, entre otros.

En la encuesta anterior, fijada con fecha de noviembre de 2025, los precandidatos que ocuparon los primero puestos fueron: Miguel Uribe Londoño, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Héctor Olimpo Espinosa y a Vicky Dávila.

Los más relevantes según las redes

Según Guarumo, entre aquellos precandidatos que son más relevantes en redes sociales, en cuanto a viralidad de sus contenidos, figuran: Abelardo de la Espriella, Camilo Romero, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Iván Cepeda y Paloma Valencia. Por otra parte, los más destacados son Sergio Fajardo, Clara López, Germán Vargas Lleras y Juan Daniel Oviedo.

