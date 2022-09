“Está vivo, convaleciente”: comisionado de paz sobre “Iván Márquez”

"Iván Márquez" es un disidente del Acuerdo de Paz que hace parte del grupo Segunda Marquetalia. Se presumía muerto. Foto: (EPA) EFE - Leonardo Muñoz

Danilo Rueda, comisionado de Paz, confirmó que en la búsqueda de “paz total” del Gobierno ha tenido acercamientos con varios grupos alzados en armas. Específicamente, con la Segunda Marquetalia, de la que hace parte Iván Márquez, las disidencias de las Farc, y el Clan del Golfo.

“Durante este mes se han adelantado el descongelamiento de conversaciones con el Eln, se ha hecho un acercamiento con el Estado Mayor Central de las Farc, conocidas como disidencias, se ha tenido un acercamiento con la llamada Segunda Marquetalia. Adicionalmente, con grupos que no se definen a sí mismos como rebeldes, como con el Clan del Golfo”, aseguró en el noticiero CM& que conduce Yamid Amat.

En ese sentido, habló sucintamente de informaciones que dan por hecho que Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, está “vivo, convaleciente”. “Con la Segunda Marquetalia ha habido un acercamiento, pero no ha estado [en ese proceso] Iván Márquez”, señaló.

“Podemos afirmar que Iván Márquez ha sido uno de los que ha mandado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración”, agregó Danilo Rueda.

Por otro lado, el comisionado de Paz enfatizó en que con el Estado Mayor Central de las Farc, conocido en los medios como las disidencias, ha habido más posibilidad de hondar en estos acercamientos “para que empiecen a dar resultados”.

No obstante, añadió que estos diálogos son preliminares, es decir, están en una fase exploratoria y existen para “valorar la disposición [de los grupos armados] de hacer parte de la paz total”. “Son ciudadanos que están ejerciendo violencia. El llamado en esta etapa es que haya desescalamiento a la violencia y expresiones de respeto a la sociedad civil. La reducción al máximo de la violencia y la posibilidad de decir ‘no matar, no masacrar, no confinar, no desaparecer’”.

El alto funcionario explicó que si bien esta fase requiere de discreción, se está realizando de manera simultánea con los diálogos vinculantes que ayer el presidente Gustavo Petro anunció. Estos últimos se llevarán a cabo en 50 zonas del país que han vivido de cerca la violencia. Se harán dos por semana y deben terminarse en noviembre.

“¿Qué tienen que ver estos encuentros con la paz? ¿Qué ha justificado para muchos la violencia? La exclusión social y la paz. ¿Por qué muchos jóvenes se vinculan a la violencia? por la ausencia de oportunidades. El diálogo no es solo con los armados, es con los ciudadanos. Los ciudadanos son el sujeto que puede construir la paz. En la medida en q este gobierno asume compromisos en todos los territorios, la lucha armada, sea para derecho a la rebelión o para acumulación de riqueza, pierde su sustento. El gran reto es dimensionar que la paz es un reto de la ciudadanía”, dijo.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político