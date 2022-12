Gustavo Bolívar descarta (por el momento) que se vaya a lanzar a alcaldía de Bogotá

Senador de la república durante entrevista para El Espectador Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Hace unos meses, Gustavo Bolívar agitó las aguas políticas tras anunciar que su intención era no concluir su mandato y que renunciaría a su curul como senador para volver a sus negocios particulares. Aunque no puso una fecha, Bolívar aseguró que lo haría lo más pronto posible, pues sus finanzas se habían visto gravemente afectadas tras su paso por el Legislativo.

A pesar del anuncio de que era por razones económicas, un sector quedó con la idea de que el anuncio de renuncia era por una posible aspiración a algún cargo de elección popular regional en las elecciones de octubre del 2023. El cercano a Gustavo Petro ha sonado para la alcaldía de Bogotá y otros lo ponen como aspirante a la gobernación de Cundinamarca.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Gustavo Bolívar salió al paso de los rumores, y aseguró en la noche de este 23 de diciembre que no tiene intención de aspirar, al menos a la alcaldía de Bogotá. A través de un video, el senador, no solo negó que ya haya presentado su renuncia y que esté en estudio”, sino que aseveró que no piensa aspirar a la alcaldía pues asumir este cargo lo volvería a poner en problemas financieros.

“En algunas ocasiones he dicho que tengo una apremiante situación financiera que me obliga a regresar a mi trabajo anterior: escribir libretos, hacer mis películas y series”, señaló Bolívar, que a renglón seguido comentó que cuando anunció que renunciaba no lo hacía pensando en no quedar inhabilitado.

El actual senador del Pacto Histórico expresó que sabe que tendría posibilidades de llegar al cargo ante su militancia en la coalición gobiernista de izquierda, “pero mi situación no da para que me retire del Congreso y pase a la alcaldía, sería empeorar las cosas”. De acuerdo con Bolívar, el tema pasa por no tener el tiempo para poder dedicarse a su labor creativa.

Puede ver: Primera Línea: Gustavo Bolívar habla sobre vídeos de supuestas reuniones clandestinas

“Un congresista puede tener uno que otro fin de semana libre. En la alcaldía, por las experiencias que he conocido, se requiere de tiempo completo, 24/7. Eso espantaría las pocas posibilidades de volver a mi trabajo anterior”, comentó el senador, que también expresó razones familiares y personales por la que abandonaría el Congreso y no intentaría llegar a la alcaldía bogotana.

Sin embargo, Bolívar no cerró la puerta del todo, sino que señaló que esta determinación era “por el momento”, pues lo podían terminar convenciendo de aspirar para ser el sucesor de Claudia López. Por lo que negó su aspiración actual, pero dejó entrever que podría terminar siendo la ficha del Pacto para esta tarea.