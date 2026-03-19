Habrá reunión entre Colombia y Ecuador para desescalar tensiones en la frontera

Presidente Gustavo Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia

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En medio de las tensiones entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, ambos mandatarios organizan un encuentro en Lima (Perú) para desescalar las tensiones que crecieron durante los últimos meses.

Se espera que el encuentro ocurra en la tercera semana de marzo, entre el 23 y el 24 de marzo, en la ciudad de Lima (Perú), delegaciones de ambos países se reúnan para lograr mediar ante la crisis diplomática y el conflicto arancelario.

Esto ocurre tras la imposición de aranceles por parte del país vecino a Colombia, que inició el 21 de enero con un impuesto de un 30 %, que fue elevado al 50 % el pasado 1 de marzo. Noboa justificó la medida en una necesidad de fortalecer los controles fronterizos frente al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

Así como las acusaciones del mandatario colombiano hacia Ecuador sobre una bomba, presuntamente lanzada desde un avión, que fue encontrada en el Paso de Frontera de Rumichaca, que separa a Ipiales (Nariño) de la ciudad ecuatoriana de Tulcán.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, señaló el primer mandatario.

Por su parte, el presidente ecuatoriano indica que las denuncias del presidente de Colombia son falsas. Aseguró que sí han realizado ataques contra campamentos guerrilleros, pero que estos se han llevado a cabo en territorio ecuatoriano.

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