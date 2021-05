Con papel en mano, el excandidato presidencial señala que el contrato por el que investigan al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue liquidado de manera unilateral el 20 de diciembre, es decir, antes de que se posesionara en La Alpujarra en enero de 2012.

El exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo será indagado por la Fiscalía General en medio de una investigación que se adelanta en contra del actual gobernador, Aníbal Gaviria, a quien se le dictó medida de aseguramiento ante las presuntas irregularidades que habría en un contrato de que su administración firmó en 2005 para obras de mejoramiento y pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz, en ese departamento.

En medio de toda la información que circula por los medios, las adiciones presupuestales, los otrosíes y las posibles motivaciones políticas de la investigación, Fajardo intenta desmarcarse al asegurar que su gobernación no tuvo nada que ver con el contrato en cuestión porque, con documento en mano, señala que este fue liquidado de manera unilateral en diciembre 20 de 2011, es decir, antes de que él tomara la posesión en La Alpujarra.

Es sus palabras, la única actuación que hizo desde su administración fue la de publicar un edicto en el que se citaba al contratista de la obra (Consorcio Troncal la Paz, cuyo representante legal era Carlos Alberto Solarte Solarte) para que se notificaran de la terminación de contrato. “Nada que ver con ese contrato”, argumenta.

No obstante, asegura que acudirá al llamado de la Fiscalía para explicar su actuación. Y lo dice a pesar de que manifiesta no tener confianza en el ente investigador, al tiempo que le hace un llamado al fiscal Francisco Barbosa para que empiece por construir confianza en la ciudadana desde la entidad que dirige. “La justicia en Colombia tiene unos eventos especiales sobre los que se tiene que hacer claridad y darle la verdad a la sociedad colombiana, como es el caso de Odebrecht o la ñeñepolítica”, comentó. En entrevista con El Espectador, sienta su posición.

En términos prácticos, ¿qué significa el documento que publicó en el que se liquida de forma unilateral el contrato de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Descarralao?

Lo que publiqué es un documento público, además. No tiene nada de secreto ni de privado, en el que está la liquidación unilateral del contrato sobre el cual se ha venido discutiendo desde el viernes pasado por razón de lo que ha ocurrido con Aníbal Gaviria, que la hizo el gobierno de Luis Alfredo Ramos, en 2011. Es un contrato que se liquidó, allí están todos los detalles. Eso significa que mi administración no tuvo nada que ver con la ejecución del contrato, y lo que nosotros hicimos en enero de 2012, recién posesionado, fue poner un edicto en el cual se le indica al contratista que se notifique sobre la decisión que había sido tomada el 20 de diciembre. Nosotros no hicimos nada más que publicar un edicto que correspondía a un contrato liquidado en la anterior gobernación. En resumen, no hicimos nada.

La Fiscalía compulsa copias para establecer responsabilidades posteriores de los gobernadores. ¿Cuál era su responsabilidad en ese contrato?

Ninguna. Yo no tenía ninguna responsabilidad con ese contrato. Fue liquidado unilateralmente antes de que yo me posesionara como gobernador. Ese contrato estaba terminado y no tuve nada que ver.

En algunos detalles que se conocen de esa obra hay un acta de recibo de interventoría de 2010, que dice que la obra se entregó en su totalidad. ¿Por qué hay una liquidación posterior del contrato si un año antes se había recibido la obra, a menos en el papel?

Esa explicación la tiene que dar Luis Alfredo Ramos, porque ese hecho tuvo lugar durante el gobierno de él. De todas maneras, en el documento público, que tiene 167 páginas, están las explicaciones.

Luego de ese contrato, durante su administración, ¿no se hizo ningún tipo de obra de mejoramiento en la Troncal de la Paz?

Es que eso es otro tema. Nosotros hicimos un programa de circuitos viales por todo el departamento de Antioquia, mejoramiento de vías, intervenciones. Además, fue tremendo programa de intervención e infraestructura en vías del departamento, pero eso no tiene nada que ver con este contrato en particular.

Una de las informaciones que se conoce es que quien envió en 2011 un informe a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en el contrato fue Jorge Rojas Otálvaro, quien hizo parte de la campaña de Luis Alfredo Ramos. ¿Cree que esa relación tendría que ver con esa información enviada a la Fiscalía?

Yo no tengo ni idea. Me acabo de enterar por lo que me estás diciendo, pero yo no puedo hacer ese tipo de afirmaciones. Aníbal Gaviria es quien está al tanto sobre cuáles eran las discusiones que se estaban haciendo con respecto a su campaña y cuáles fueron las controversias, pero yo no tenía ni idea de que esa persona tuviera algo que ver en esa discusión. Gaviria podrá corroborar o desmentir esa afirmación.

¿Por qué cree que la Fiscalía lo cita a usted, entonces, para que responda por ese contrato?

No es para que responda. Yo trato de ser cuidadoso para explicar las cosas de la mejor forma posible como yo las he entendido. El contrato empieza en 2005. Lo que se está discutiendo tiene que ver con unas acciones en año 2007. El contrato continuó en la administración siguiente y, en principio, continuaba en la administración nuestra porque sacamos el edicto en enero. Lo que yo entendería es que, como el contrato continuó, mire a ver qué pasó con el contrato. Eso es lo mejor que puedo dar como explicación con respecto a lo que ha hecho la Fiscalía, pero será ella la que tendrá que explicar la razón por la que compulsó esas copias y mirar qué responsabilidad podíamos tener Luis Alfredo Ramos o yo como gobernador de Antioquia. Pero allí están los documentos en donde se pueden ver los detalles de esa liquidación y el papel nuestro.

¿Qué sucedió luego de ese edicto? ¿El contratista fue a la Gobernación de Antioquia para notificarse de liquidación unilateral?

No sé en este momento si fue o no fue, pero ya el contrato estaba terminado. Si apareció el contratista o no, no soy capaz de responder en este momento.

Mucho se ha criticado al fiscal general por muchas decisiones, en particular esta de Aníbal Gaviria. ¿Cree que puede haber algún origen político en esta investigación y la vinculación de usted?

Nosotros estamos en una crisis muy grande de confianza con respecto a las instituciones en Colombia. Hay una desconfianza profunda, un malestar ciudadano muy grande asociado con la incredulidad, especialmente con lo que ocurre en la justicia. Eso es lamentable para una sociedad como la nuestra. Cuando se desconfía de la justicia estamos en el peor de los terrenos posible, porque muchos ciudadanos adoptan cualquier tipo de conductas al ver que no hay respecto y eso tiene unas connotaciones muy serias porque debilita las fundaciones éticas de la sociedad. En este momento, la mayor responsabilidad está en cabeza de la Fiscalía y yo he señalado que la confianza en una construcción y depende de la actuación de las personas en la medida que se avanza. La justicia en Colombia tiene unos eventos especiales sobre los que se tiene que hacer claridad y darle la verdad a la sociedad colombiana, como es el caso de Odebrecht o la ñeñepolítica. Ha habido una serie de intervenciones del señor fiscal que han estado sujetas a todo tipo de discusión, y cuando no hay confianza, porque el fiscal no se ha ganado la confianza todavía, todos estos elementos se prestan para que haya todo tipo de suspicacias. Cada vez que el fiscal actúa, hay todas las interpretaciones posibles alrededor de su comportamiento. El fiscal tiene que hacer un ejercicio para recuperar la confianza de la ciudadanía en él, en la justicia. Esa es una tarea urgente.

¿Usted hace parte de esa ciudadanía que hoy no confía en la justicia ni en la Fiscalía?

Yo tengo por actitud siempre ser respetuoso, responder ante las autoridades, no descalificar a quien me investiga a mí y ser respetuosos de las instituciones, así me he comportado siempre. En este caso, me veo en medio de toda esta tormenta donde me dicen que la Fiscalía está compulsando copias, aparece mi nombre por todas partes, eso suscita todo tipo de inquietudes, desde las personas amigas. Eso tiene que ver conmigo y me afecta, pero la confianza se construye y hasta el día de hoy yo no tengo confianza en la Fiscalía, porque no se ha construido. Hay eventos en los que necesitamos la claridad de la justicia. En lo que ocurrió con Aníbal Gaviria, yo señalé que me parecía desproporcionado teniendo en cuenta las mismas declaraciones del fiscal en las que había indicado las condiciones para que una persona eventualmente fuese detenida. No se cumplen en el caso de Gaviria. Y en escaso nuestros, yo estoy explicando la actuación nuestra después de aparecer en público. Llevo muchas horas tratando de explicar nuestro actuar.

¿Ya fue notificado de manera oficial sobre la investigación de la Fiscalía? ¿Va a acudir a ese llamado?

No he recibido ningún tipo de notificación y yo siempre he atendido los requerimientos que cualquier institución colombiana me ha hecho para explicar las actuaciones que he tenido. Me enorgullezco de la transparencia, del respeto, de la seriedad, porque yo creo que eso es fundamental en Colombia, el reconstruir los cimientos éticos de esta sociedad que están seriamente deteriorados. Si continuamos por este camino, vamos por un camino que será muy costoso para la sociedad. Estaré dispuesto a atender el llamado porque siempre lo he hecho con toda la diligencia. Tengo que anotar que cuando yo he ido a los lugares a los que he ido siempre he sido tratado de manera respetuosa por las personas con las que he tenido que interactuar, en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. A mí me han hecho más 140 investigaciones desde que fui alcalde de Medellín, más de 120 ya están cerradas y mi comportamiento ha sido honesto y transparente. Quiero contribuir a que en Colombia recuperemos la confianza en la justicia, y con mi ejemplo trato de ser responsable, serio, decente y razonable en las discusiones. Entiendo mi responsabilidad con el país.

En conclusión, ¿dice que su gobernación no tuvo nada que ver con ese contrato?

Nada que ver con ese contrato.