Inicia un nuevo movimiento político liderado por un sector de exFarc

Todo parece indicar que nace una nueva fuerza política. En medio de un movido escenario preelectoral, un grupo de exintegrantes del Partido Comunes lidera la iniciativa que ya ha reunido a más de 100 mujeres y hombres que quieren participar directamente en la democracia. Sus promotores son aquellos que salieron de la colectividad creada tras el Acuerdo de Paz, luego de que se conocieran con más claridad las marcadas divisiones al interior de Comunes.

En marzo, el partido negó la posibilidad de que Victoria Sandino y Benkos Biohó volvieran al Congreso en 2022. En ese mismo mes, según comunicación oficial del nuevo movimiento, se reunieron con varias personas en Fonseca, La Guajira, para “asumir el compromiso de disponernos a la construcción, articulación e impulso de espacios de unidad que den respuesta a las expectativas de sectores que no se ven representadas por las formas políticas organizativas vigentes”, dice. Tanto Sandino como Biohó harían parte de la nueva fuerza.

La comunicación resaltó que se reunirán el próximo 8 de agosto para “seguir sumando voluntades” y construir una colectividad que insista en la implementación integral del Acuerdo de Paz, “la reincorporación digna para todos y todas las excombatientes, sin privilegios, sesgos, exclusiones”, la defensa de la vida en medio de un genocidio que viven los excombatientes, señala el escrito.

No obstante, cabe recordar las palabras de Sandino tras la división del partido. “No aspiro a que me expulsen, no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que en el partido avancemos en la construcción democrática interna, pero también de cara al país, con propuestas claras para ser una alternativa política con base en la construcción de la paz y los cambios sociales. Definitivamente soy una revolucionaria, una feminista, una militante de las causas de la mayoría de este país”.