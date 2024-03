“Anda en BMW, nosotros no tenemos preferencias”: Name se fue contra Andrés Calle

Choque entre los presidentes del Congreso: Iván Name cuestiona a Andrés Calle. Foto: Óscar Pérez

En entrevista con El Espectador, el líder del Senado, Iván Name, respondió una vez más a los señalamientos del presidente Gustavo Petro en su contra por las demoras en el trámite de las reformas del Gobierno. Según explicó, que el mandatario lo acuse de “jactarse” por no aprobar el proyecto “no contribuye mucho al entendimiento entre las ramas Legislativa y Ejecutiva”.

En esta misma conversación se despachó contra el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien, sin mencionarlo, había pedido horas antes que los presidentes de las corporaciones de elección popular no actuarán como “cancerberos que restringen el libre debate”, ya que, según agregó, el pueblo reclama acciones y cambios.

“Ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas (...) no podemos ser ‘cancerberos’ que restringen el libre debate, mejor ser ‘la puerta abierta’ que le dé vía libre desde la independencia institucional a las controversias que rodean los sueños nacionales de tener un mejor sistema de salud, pensional y laboral”, dijo puntualmente Calle.

A quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas. — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) March 7, 2024

En respuesta a ese mensaje, Name le dijo a este diario que no es un secreto la cercanía de Calle con el Gobierno, pero que en su opinión los presidentes del Congreso no deben tomar partido en los debates de los proyectos del Ejecutivo, esto con el fin de darle garantías a todos los sectores que participan en la discusión.

“Seguramente él, que hace parte del Gobierno y de quienes llevaron a Petro a la presidencia, y que anda en camionetas BMW mientras nosotros no tenemos ningún tipo de preferencias, debe tener mayores simpatías para impulsar las reformas (...) pero el presidente del Congreso no puede ser un partidario en el trámite de las reformas de los gobiernos, porque deja la esencia de la independencia del Congreso a merced de sus propias conveniencias”, dijo el presidente Name.

Además, agregó que en la plenaria del Senado él no tiene ninguna preferencia sobre las reformas de Petro, pero sí la autoridad y autonomía para que, “libre de todo ese tráfico probable de beneficios individuales” se tome una decisión. Sobre este punto también agregó que estará pendiente para evitar que haya ofrecimientos que puedan afectar el debate de las iniciativas.

En el fondo de esta pelea están los reclamos del presidente por las demoras en el trámite de la reforma pensional, que después de tres intentos aún no sale de la etapa de votaciones de los impedimentos. La razón está en que las bancadas de oposición y sectores independientes han logrado poner en jaque el debate desarmando el quórum. En medio de este panorama, el Gobierno y sus alfiles evalúan cómo conseguir las mayorías necesarias para seguir adelante, teniendo en cuenta que solo quedan algo más de tres meses para aprobar ese y otros proyectos como la reforma a la salud.

