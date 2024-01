“Pretenden enlodar mi nombre”: Iván Name sobre indagación de la Corte en su contra

Iván Name - Presidente del Congreso Foto: Sebastián López Ramírez

El presidente del Congreso, Iván Name, emitió un comunicado público en el que asegura que se enteró por versiones periodísticas que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso indagatorio en su contra por, supuestamente, tener nexos con el grupo armado Los Rastrojos Costeños.

En el comunicado Name menciona que, “en mis más de 45 años de vida pública, toda mis acciones se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos”. Y aseguró que el nuevo proceso en su contra “plantea la posibilidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre, para aclarar que ninguno de los procesos electorales a los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia, he acudido a ninguna práctica irregular”.

El proceso judicial que ahora deberá enfrentar el senador de la Alianza Verde se abrió luego de que Juan Manuel Borré Barreto, jefe de Los Rastrojos, —y quien está recluido en la cárcel La Picota—, lo relacionara con esa banda multicrimen sucesora del paramilitarismo que delinque en la Costa Caribe.

La Sala de Instrucción cuenta, por ejemplo, con una declaración de Juan Manuel Barreto entregada a la Fiscalía en agosto de 2014, en la que asegura haber hecho campaña por políticos de la región. “Quiero hablar de los nexos que tuvimos en el Atlántico con políticos. Se les hizo hasta campaña. Te hablo de José David Name e Iván Name, el primo de él”, explicó Barreto.

Y agregó: “Con Iván, se le hicieron las campañas en los barrios La Pradera, Los Olivos, Soledad, La Central. Pusimos la gente que votara por él. Nos entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que, con la plata que iba a dar para compra de votos, que apoyara a la estructura de nosotros, y nosotros le poníamos la gente a votar por él”.

El magistrado Hector Alarcón está a cargo de la indagación contra Iván Name, y ordenó una serie de pruebas para robustecer el caso. Entre ellas, la inspección al expediente original en la Fiscalía sobre las declaraciones de los Barreto. Asimismo, hacer un examen riguroso a la estructura de Los Rastrojos Costeños y sus expedientes judiciales, con miras a verificar si otros han declarado ante la justicia contra el presidente del Senado.

