Las preguntas que le hará el Congreso al Gobierno Duque por el caso OCAD-Paz

Durante la primera semana de trabajo, en el Legislativo se han hecho notar las mayorías alternativas que por primera vez en su historia tiene. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Aunque al presidente Iván Duque le quedan menos de 10 días en el poder, desde el nuevo Congreso buscan que su gobierno responda por uno de los escándalos más sonados que estalló justo al final de su administración: el caso OCAD-Paz. Este posible hecho de corrupción se nombró por primera vez en una investigación periodística de Blu Radio que advirtió sobre el pago de unos $500.000 millones en sobornos a congresistas, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría, con el fin de aprobar proyectos en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), es decir en los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Por el caso, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar a Wadith Manzur, Yamil Aran y Alfredo Ape Cuello, congresistas del Partido Conservador, quienes estarían involucrados en calidad de intermediarios en el complot de corrupción para desviar recursos destinados a los municipios más golpeados por la guerra. Además de eso, la Procuraduría adelanta 24 actuaciones disciplinarias por los posibles hechos irregulares en el caso.

El Congreso que se instaló hace una semana quiere ir más allá y cuestionar a varios funcionarios del actual gobierno sobre lo ocurrido en este caso. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda; Alejandra Botero, Directora del Departamento Nacional de Planeación, Víctor Manuel Muñoz director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y Juan Camilo Restrepo, alto consejero para la Estabilización y Consolidación, son los miembros del gobierno Duque citados a debate de control político.

>LEA: Se habría perdido en coimas plata de los municipios más golpeados por la guerra

Los congresistas Humberto de la Calle, Ariel Ávila y Jonathan Ferney Pulido, de la Centro Esperanza, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, citaron el debate al que también están llamados a acudir los titulares de los entes de control. El objetivo, según la proposición que ya fue aprobada en la Comisión Primera, es que “de conformidad con cada una de sus competencias, respondan el cuestionario que se adjunta y le expliquen al país la presunta desviación y apropiación de dineros en la aprobación de proyectos del OCAD-Paz”.

Buenas noticias! Comisión Primera de @SenadoGovCo aprueba por unanimidad nuestra proposición de control político por el escándalo de OCAD Paz



Los dineros del pueblo se respetan y el Gobierno de @IvanDuque debe responder antes de que termine su mandato#ElSenadorDelPueblo pic.twitter.com/naju2gzWbd — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) July 26, 2022

El senador conocido como “Jotape” Hernández se refirió a la posible desviación y apropiación de dineros en la aprobación de los proyectos de paz y, a sabiendas de que en pocos días finalizará el el gobierno Duque, pidió agilizar el trámite para que el debate se pueda realizar antes del 6 de agosto. “Hay denuncias gravísimas en este escándalo en el que se adjudicaron contratos por cerca de $8 billones y esos contratos fueron adjudicados presuntamente a punta de coimas y comisiones por un total de $500.000 millones”, señaló uno de los congresistas más votados de Alianza Verde.

“¿Cuál fue el puntaje territorial obtenido en la medición de criterios de priorización de cada uno de los proyectos de inversión que aprobó el OCAD-Paz en el año 2021? ¿Cuál fue el puntaje territorial obtenido en la medición de criterios de priorización de cada uno de los proyectos de inversión que no aprobó el OCAD-Paz en el año 2021? ¿Cuál es la explicación técnica y jurídica para que la secretaría técnica del OCAD-Paz avalará y posicionará para su aprobación proyectos en la Guainía donde no existen municipios PDET y se destinaron 1.500 millones de pesos en el 2021? ¿Cuántos proyectos no recibieron aval de la Contraloría en razón al control concomitante que ejerce dicha entidad?”, son apenas algunas preguntas que los senadores esperan hacerle a la directora del DNP.

>LEA: “No hay una prueba”: DNP archivó denuncias de saqueo a OCAD-Paz

Para el ministro de Hacienda, parte de los cuestionamientos son “¿cuáles son los lineamientos y criterios que en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 413 de 2018 que tenía el Ministerio en el 2021 para evitar la dispersión de recursos y la concentración de los mismos en algunas entidades territoriales? ¿Por qué no generó una alerta en el Ministerio la aprobación de un presupuesto en el OCAD-Paz, con recursos del Sistema General de Regalías, para el año 2021, que fue de 3.4 billones de pesos más que la vigencia anterior? ¿Cuántas entidades de naturaleza jurídica mixta hicieron uso y recibieron recursos del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SGPR) en el año 2020?”.

Al Dapre se le cuestionará sobre “cuáles fueron las actividades de vigilancia control que tuvo respecto la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización que ejerció como presidente del OCAD-Paz durante el 2021?”. También les pretenden preguntar “¿cuántas y cuáles instrucciones dio a la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización Consolidación sobre la participación como presidente en el OCAD-Paz? ¿Tuvo conocimiento el Dapre de las denuncias interpuestas por el entonces Consejero para la Estabilización Consolidación sobre el cobro de coimas en la aprobación de los procesos del OCAD-Paz? ¿Qué actuaciones de investigación y control realizó el Dapre al respecto?”.

>LEA: El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría

Y a la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación, entidad encargada de presidir el OCAD-Paz en 2021, le cuestionarán sobre todo por los mecanismos de vigilancia y control para evitar la concentración de recursos en unos municipios sobre otros.

“¿Por qué razón durante el año 2021, la Consejería que ejerció las funciones de presidencia del OCAD-Paz permitió que hubieran departamentos con más de 30 proyectos aprobados y otros con menos de 5 proyectos aprobados? ¿Por qué si la finalidad del OCAD-Paz, que su consejería preside, es la distribución equitativa entre los territorios PDET hubo en el 2021 una acumulación de proyectos aprobados en unos municipios sobre otros?”, son otros cuestionamientos a la entidad.

Aunque el debate ya fue aprobado, no ha sido agendado, por lo que Hernández pidió darle celeridad porque a su juicio los posibles responsables “no pueden irse sin responderle al pueblo colombiano por uno de los escándalos de corrupción más grandes que se ha destapado en este gobierno”.

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y contendor en la segunda vuelta del presidente Gustavo Petro, no dudó por su parte en señalar al Gobierno y se refirió a este caso puntual como “un diseño criminal”. “Esto no lo hacen niños que juegan con juguetes. Esto es un diseño de alta ingeniería para poder llegar a estos resultados. Para mí, el mayor sospechoso es el Ejecutivo, en su conjunto, en sus diferentes expresiones y representaciones”, advirtió el senador.