Lo que desconoce Duque en sus cuestionamientos a la despenalización del aborto

Presidente de Colombia, durante una entrevista realizada en las instalaciones de El Espectador. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cientos de reacciones generó la decisión de la Corte Constitucional de aprobar la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 y dejar en firme las tres causales existentes para abortar sin que sea considerado delito (malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre). Una de esas fue la del presidente Iván Duque, quien calificó como “atroz” el fallo y criticó fuertemente a los cinco magistrados que tomaron la decisión, aseverando que no tuvo en cuenta al Congreso a pesar de que el Legislativo eludió dar el debate en múltiples ocasiones.

“Estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a la nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación”, señaló Duque en una declaración ante varios periodistas.

Asimismo, el mandatario señaló que la decisión de la Corte rompió el principio de la cosa juzgada, porque en 2006 el alto tribunal ya se había pronunciado sobre el tema, y expresó su preocupación porque los abortos se puedan “volver generalizados”. También fijó su posición sobre el límite de 24 semanas, que consideró como “una vida con expectativa de nacer”

“Estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro y me parece que en ese sentido no pueden cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible”, agregó el presidente Duque en su declaración sobre la resolución de la Corte.

No fue su único pronunciamiento sobre el tema, Más tarde, en una entrevista con La FM, también afirmó que le parece “delicada” la determinación porque estaría dejando el aborto mucho más al alcance, permitiendo que incluso se convierta en una práctica generalizada y hasta en un “método anticonceptivo”, ante la tradición machista de algunas regiones del país en las que el hombre rechaza a las mujeres por pedir que condón u otros métodos anticonceptivos.

En la entrevista, en la que reiteró ser un “provida”, se mostró también como alguien respetuoso por las decisiones de las cortes. No obstante, nunca dejó de criticar la determinación al considerar que la vida “empieza desde la concepción”. Según Duque, es “delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular”.

Las declaraciones de Duque permiten retomar un testimonio que brindó hace dos años una mujer que abortó y que cuestionó el argumentó de que las mujeres podrían volverlo su método anticonceptivo, pues vale aclarar que las afirmaciones no son algo inédito, sino que se vienen planteando hace varios años por los sectores que se oponen al aborto.

En el relato, la mujer de 36 años es clara en destacar que “quien diga que abortar puede volverse un método anticonceptivo es porque nunca ha abortado”, resaltando que es una experiencia muy impactante. La mujer cuenta que el episodio ocurrió cuando tenía 19 años y estaba en tercer semestre de la universidad. “Llevaba seis años de relación con mi novio y, en un descuido, quedé embarazada. Sí consideré tenerlo. Sí consideré cambiar toda mi vida y ser madre. Pero, apenas él me dijo que no lo quería, yo lo pensé dos veces”.

Ante la desazón de convertirse en madre soltera y tener la certeza de que no iba a poder sostener un bebé ella sola, decidió abortar. “Mi novio me dijo que él no quería hacerse cargo de nada más allá de pagar el procedimiento. Me sentí presionada”, cuenta la mujer, quien aseguró que su odisea no la conoció nadie de su familia, y que todo el tema lo pasó compañía de una amiga que la dejó quedarse en su casa la noche del procedimiento.

“Él ni siquiera me acompañó ese día, solo consiguió el ginecólogo (era el papá de un amigo suyo, un médico de renombre), me envió el dinero (vivíamos en ciudades diferentes) y, el día del aborto, se perdió. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Éramos mi aborto, yo y nada ni nadie más”, añadió la mujer. Al final el aborto, cuenta, fue seguro y no se hizo de forma clandestina como sí deben hacer miles de mujeres antes de la despenalización.

Tomó unas pastillas, otras tuvo que introducirlas en su vagina, y cuando empezaron los cólicos regresó a la clínica donde tenía que decir que estaba embarazada y con sangrado. “Así me pasaron a consulta con él, así terminó ese momento de mi vida”.

Finalmente, dijo, fue al baño y le salió algo así como un coágulo. “Es algo de lo que no quisiera acordarme. Fue horrible, pero no me arrepiento. Hoy que estoy donde estoy entiendo que, cuando pasó todo, yo no estaba lista para ser madre. Cuando aborté, no solo me sentí sola y asustada, sino que también sentía el peso de estar haciendo algo clandestino, algo malo. Terminar un embarazo es, realmente, una decisión personal. Que sea legal puede ayudar a aliviar los efectos que genera. Es tan traumático que, por eso mismo, es imposible que una mujer lo vuelva su método anticonceptivo. Simplemente, imposible”, concluyó la mujer en su relato.

Además de este tipo de experiencias, que seguro experimentan otras mujeres que han abortado, el argumento del aborto como método anticonceptivo es tan rebuscado que ninguno de los magistrados, ni siquiera los cuatro que votaron “No”, plantearon ese debate. Esto porque, por definición, los anticonceptivos son todos aquellos métodos, medicamentos o dispositivos que utilizan hombres y mujeres con el fin de prevenir embarazos.

A la discusión, si es que la hay, también hay que adjuntar algunas cifras como las que dio a conocer Cerosetenta, que el 1 % de las colombianas abortan más de una vez en su vida. Y, quienes lo hacen, “son mujeres en contextos de vulnerabilidad extrema: con dificultades económicas o en contextos de migración, de pobreza o de desigualdad en los que no pueden acceder a métodos anticonceptivos”, concluyó la abogada Natalia Acevedo Guerrero en una columna para ese medio.