MinInterior sobre retención de policías en el Caguán: “fue un cerco humanitario”

Ministro Prada, no relativice los actos delictivos que todos vimos ayer. Degollar un policía es barbarie y hubo secuestro, no un “cerco humanitario” de gente inconforme. Los colombianos vamos a rodear a nuestra @PoliciaColombia y no vamos a tolerar las mentiras del gobierno. pic.twitter.com/5ovgdok6bY