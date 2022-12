“No seré candidato a ningún cargo en 2023″: Robledo le responde a Uribe

¿Y no le da vergüenza a usted, @RoyBarreras, meterse en esto, Y MINTIENDO, luego de haberle mamado a Uribe, a Santos y ahora a Petro?

¿Es verdad, además, que no le mamó a Duque porque no lo quisieron recibir?

Sincérese. https://t.co/FeMtiB0zbx pic.twitter.com/oU1kDhhn72