Oposición dice que el día cívico de Petro busca desincentivar marchas del 21 de abril

Este jueves, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país con la propuesta de decretar un día cívico con el objetivo de incentivar el ahorro de energía eléctrica y el uso responsable del agua potable este 19 de abril. La propuesta no ha estado exenta de críticas y especulaciones por parte de la oposición, la cual cuestiona que la fecha coincida con el cumpleaños del primer mandatario y con el origen del M-19.

El senador de Cambio Radical David Luna sugirió que la medida podría tener motivaciones políticas: “¿Lo hará buscando un parrandón por su cumpleaños o acaso para desincentivar la marcha de este domingo?”, cuestionó el congresista, haciendo referencia a las manifestaciones convocadas por la oposición para este 21 de abril.

El Presidente @petrogustavo decreta un día cívico de la nada y uno se pregunta: ¿lo hará buscando un parrandón por su cumpleaños o acaso para desincentivar la marcha de este domingo 21 de abril?. Esas son sus jugaditas, clásico en él. El miedo del Presidente es que salgan miles… — David Luna (@lunadavid) April 18, 2024

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también insinuó que Petro busca desviar la atención de la mega marcha convocada para el domingo: “Petro tiene miedo de la mega marcha que habrá el domingo en su contra y quiere que muchos se vayan de puente”.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia recordó las advertencias sobre un posible apagón y acusó al gobierno de no tomar previsiones. “Advertimos desde hace más de 6 meses la posibilidad del apagón; el gobierno dijo que no había ningún riesgo. Ahora, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar”, señaló. En esto último coincido la senadora del mismo partido María Fernanda Cabal.

Advertimos desde hace más de 6 meses -como lo hicieron los expertos- la posibilidad del apagón; el gobierno dijo que no había ningún riesgo, no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía… https://t.co/ruB6fTFDWB — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 18, 2024

Wally, creador de contenido y quien trabaja en la RTVC, irónicamente destacó la medida como una “maravillosa jugada” de Petro: “Con el día cívico, Petro hace moñona: 1. Ayuda a la reducción en el consumo de agua de Bogotá, priorizando el tema de los embalses. 2. Conmemora el nacimiento del M19 y su cumpleaños. 3. Sabotea la marcha Uribista. Les tocará hacerla en Mesa de Yeguas”.

Esto ha generado que senadores de la oposición utilicen sus palabras como argumento a su favor. “Funcionarios del gobierno reconocen que el improvisado “día cívico” busca sabotear la marcha del domingo”, dijo el representante a la Cámara Andrés Forero.

Con el día cívico, Petro hace moñona:



1. Ayuda a la reducción en el consumo de agua de Bogotá, priorizando el tema de los embalses.

2. Conmemora el nacimiento del M19 y su cumpleaños.

3. Sabotea la marcha Uribista. Les tocará hacerla en Mesa de Yeguas.



Conclusión: Maravillosa… https://t.co/plrJbf2rRg — Wally. (@MeDicenWally) April 18, 2024

En respuesta al trino de Wally, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, también aseguró que la decisión del presidente se trata de un “vulgar y grotesco” abuso de poder. “No puede jugar a los años ochentas o a jugar con ‘días cívicos’ caprichosos para celebrar al M19 como reconoce su coequipero de gobierno”, afirmó.

Vulgar y grotesco abuso de poder.



El presidente @petrogustavo debe dar información clara al país si es necesario adoptar racionamiento de energía nacional, medida severa si es indispensable tomarla.



No puede jugar a los años ochentas o a jugar con ‘días cívicos’ caprichosos… https://t.co/DUFYfhR8GE — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) April 18, 2024

El día cívico, que forma parte de un borrador de decreto, permite que las entidades públicas a nivel nacional, tanto del gobierno central como descentralizado, suspendan sus actividades laborales y de atención al público el tercer viernes de abril de cada año, para conmemorar el día cívico de la Paz con la Naturaleza, empezando con este 19 abril.

