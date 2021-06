Nueva polémica generaron las palabras del senador Gustavo Petro en Twitter. El líder de la Colombia Humana, en respuesta a otro trino, escribió que defendió el voto en blanco en 2010 para irse en contra de los “candidatos únicos del paramilitarismo”. Aunque no los nombró explícitamente, su queja incomodó a más de un miembro de la Alianza Verde porque, en esa carrera presidencial, participaron en la segunda vuelta Antanas Mockus y Juan Manuel Santos. Así las cosas, varios de los lectores de su trino interpretaron que señaló a Mockus y Santos de ser candidatos del paramilitarismo.

Mauricio, ponte en contexto. Defendí el voto en blanco en contra de los candidatos únicos del paramilitarismo en 2010



En 2018 el voto en blanco fue una complicidad con el uribismo



Si quienes votaron en blanco en 2018 se dieron cuenta de su error, los invito al Pacto Histórico https://t.co/2OAQ8Z1zb0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2021

En su razonamiento, el también precandidato presidencial por la coalición Pacto Histórico agregó que mientras eso sucedió en 2010, en 2018 el voto en blanco fue “una complicidad con el uribismo”. “Si quienes votaron en blanco en 2018 se dieron cuenta de su error, los invito al Pacto Histórico”, expresó como respuesta a Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC. En su cuenta, Jaramillo María aclaró, además, que el trino no era en contra de Petro.

“El trino anterior no es un ataque a Gustavo Petro. Rescata un mensaje antiguo en el que dice que el voto en blanco no es antidemocrático. Va dirigido a seguidores que agreden a alguien solo porque votó en blanco. No está fuera de contexto”, aseguró.

De inmediato, varios verdes rodearon a Mockus, no solo por lo que representa dentro del espectro alternativo, sino porque este acompañó a Petro en las elecciones presidenciales de 2018, carrera electoral en la que Petro quedó de segundo en la votación, cosa que lo llevó al Congreso por el escaño de la oposición.

“No entiendo, estaba la opción de la ola verde con Antanas Mockus”, respondió Katherine Miranda, representante verde, cuestionando esa afirmación del senador de oposición. “Que la ola verde era paraca, eso es lo que palabras más, palabras menos, dice ese trino”, agregó Daniel Samper Ospina.

¿Y aquí ya no le parecíamos paracos? 😡 pic.twitter.com/B6PJ7tgxLa — Katherine Miranda (@MirandaBogota) June 26, 2021

“Alguien que le diga a Petro que tome una siesta, que descanse, que respire profundo y que se serene. El pobre está delirando y acusando de paramilitar a quien lo apoyó en la segunda vuelta del 2018″, añadió Daniel Duque, concejal de Medellín por la Alianza Verde.