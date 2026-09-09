De la Espriella y Rubio fijaron las bases de una nueva era en la relación bilateral

Pasaron cuatro años desde la última visita de un funcionario de la cúpula del gobierno estadounidense a Colombia. En esa oportunidad, el 3 de octubre de 2022, Antony Blinken, entonces secretario de Estado del demócrata Joe Biden, llegó a Bogotá para decirle a Gustavo Petro, hoy expresidente, que la Casa Blanca respaldaba su enfoque “holístico” en la lucha contra las drogas. Este martes se repitió la escena, pero con nuevos personajes, una locación distinta y, principalmente, con una agenda radicalmente opuesta a la de la visita anterior. Y se…

Pasaron cuatro años desde la última visita de un funcionario de la cúpula del gobierno estadounidense a Colombia. En esa oportunidad, el 3 de octubre de 2022, Antony Blinken, entonces secretario de Estado del demócrata Joe Biden, llegó a Bogotá para decirle a Gustavo Petro, hoy expresidente, que la Casa Blanca respaldaba su enfoque “holístico” en la lucha contra las drogas. Este martes se repitió la escena, pero con nuevos personajes, una locación distinta y, principalmente, con una agenda radicalmente opuesta a la de la visita anterior. Y se dio en mucho menos tiempo desde la posesión.

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Marco Rubio, pilar del mandatario republicano Donald Trump en materia de diplomacia y seguridad, aterrizó a la 1:04 de la tarde en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad, pero que presta sus servicios a Barranquilla. Acompañado por su esposa y más de 50 funcionarios y agentes de seguridad, fue recibido por el canciller Omar Bula y la embajadora colombiana María Consuelo Araujo, al igual que por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de la capital atlanticense, Alejandro Char.

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Bajo un robusto esquema de protección, Rubio recorrió varias calles de Soledad y Barranquilla para llegar hasta el Batallón Paraíso, donde el presidente Abelardo de la Espriella lo esperaba en su despacho alterno a la Casa de Nariño. En toda la ciudad, más de 1.200 integrantes de la fuerza pública se volcaron a las calles para blindar la visita. Además, 100 policías y 100 militares fueron asignados directamente a la seguridad de Rubio y su comitiva. Esto sumado a los múltiples cierres viales y a la implementación de una ley seca. Eso sí, esas medidas no evitaron que la caravana quedara durante algunos minutos atrapada en un trancón de varios carros y hasta mototaxis.

El presidente Abelardo de la Espriella en su encuentro con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio en Barranquilla. Foto: Joel_Gonzalez

Rubio amenizó la cita con unas declaraciones previas en las que aseguró que los colombianos eligieron a alguien que él “conoce muy bien”, especialmente a nivel personal. Sin embargo, más allá de los discursos ante micrófonos y las fotografías, desde el Departamento de Estado y la Casa Blanca llegaron con una agenda estricta y un mensaje directo de Trump: demostrar resultados concretos en la erradicación de los cultivos ilícitos y combatir a todas las organizaciones armadas detrás de esta economía ilícita. Según medios estadounidenses, Trump compara esta apuesta con la ofensiva contra Al Qaeda y el Estado Islámico.

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Advertidos de esta demanda, en el entorno del presidente De la Espriella prepararon una carta de presentación de lo hecho en el primer mes de administración, que incluye decenas de extradiciones, el desmonte de mesas de diálogo con varios grupos armados, el retorno de las fumigaciones de hoja de coca y el combate frontal de estructuras criminales. “En las últimas 24 horas logramos 21 capturas y un sometimiento a la justicia. Sacamos de circulación 8 armas de fuego, 678 municiones y 18 proveedores, entre otros elementos”, trinó el mandatario minutos antes de reunirse con el secretario.

Por esto, entre los compromisos concretos de la jornada, uno de lo que más resaltó fue la puesta en marcha del “Plan Patriota Siglo XXI”, con el cual Colombia quiere ratificarse como el principal socio en seguridad para la potencia norteamericana en este hemisferio. Con este proyecto, el Gobierno De la Espriella busca recursos para modernizar sus capacidades militares y de inteligencia, lo que incluye, entre otros aspectos, comprar nuevas aeronaves, fortalecer sus capacidades de ciberseguridad y armamento.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la estrategia de seguridad que implementará en conjunto con el Gobierno durante estos cuatro años. pic.twitter.com/wwtxzWzeZ3 — El Espectador (@elespectador) September 8, 2026

Como contraparte, el compromiso de Colombia, alineado con lo que vino a pedir Rubio, será retomar la fumigación de cultivos, ir detrás de los lavadores de activos del narcotráfico y aceptar metas e indicadores anuales que serán revisados minuciosamente en Washington. Parte de esto ya había quedado claro en la suscripción del acuerdo para ingresar al Escudo de las Américas, que tendrá una sede operativa en Medellín. “Cumpliremos nuestros compromisos”, agregó el presidente.

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Por su parte, el secretario de Estado señaló que están “dispuestos a hacer todo lo necesario dentro del margen de la ley colombiana”, esto último frente a la posibilidad de realizar operaciones conjuntas en este territorio. “El presidente Trump está dispuesto a proveer todo lo posible para ayudar a Colombia a enfrentar estas amenazas que por tres o cuatro años no se enfrentaron”, agregó en respuesta a una pregunta de El Espectador.

“Trump está dispuesto a proveer todo para ayudar a Colombia”: Marco Rubio sobre lucha contra narcos. Así lo confirmó el secretario de Estado en su respuesta a El Espectador. Dijo que el tema de aranceles se está negociando. pic.twitter.com/wdYyRBHzJj — El Espectador (@elespectador) September 8, 2026

Rubio dejó claro que la seguridad es la prioridad para su gobierno debido a que los problemas que enfrenta Colombia en temas como el narcotráfico se convierten en amenazas directas para Estados Unidos. Pero además, explicó, la visión de la administración Trump es que “encima de la seguridad se puede construir la prosperidad”. En este punto aparecen los otros temas que el gobierno local llevó a la mesa: la atención del terremoto y una nueva era en la relación comercial.

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En cuanto al primer tema, el presidente De la Espriella destacó que el gobierno aliado ha enviado más de COP 26 billones para la crisis que desató el sismo y que ahora viene el proceso de pasar de la solidaridad a una relación de socios. La ecuación es relativamente sencilla: Colombia pone proyectos, talento humano, territorio, capacidad productiva y buenas reglas para la inversión y Estados Unidos pone los recursos y la capacidad tecnológica.

"Hemos propuesto al gobierno y hoy se lo volví a proponer al señor Secretario, el plan patriota siglo XXI para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales, mantenimiento y… pic.twitter.com/fLABqh8mBN — El Espectador (@elespectador) September 8, 2026

El otro tema quedó en veremos. Pese a la firma de acuerdos sobre energía nuclear y minerales estratégicos, la apuesta del gobierno De la Espriella de lograr una suspensión de los aranceles del 12,5 % sobre las importaciones colombianas no tuvo luz verde. Según el alto funcionario estadounidense, se trata de un proceso legal que no aplica únicamente para Colombia, por lo que siguen avanzando en las negociaciones pertinentes.

El encuentro de este martes será recordado bajo la consigna de “los acuerdos de Barranquilla”, que según De la Espriella se resumen en “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. El primer propósito, dijo el jefe de Estado, es la recuperación económica tras los desafíos del terremoto. “Propusimos trabajar con los Estados Unidos en mecanismos de cooperación, inversión y financiación. Queremos atraer inversión hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva”, explicó.

"Tenemos mucho que hacer porque desafortunadamente este gobierno ha heredado una serie de desastres y malas decisiones. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso. Encima un desastre de un terremoto", aseguró el Secretario de… pic.twitter.com/z0jf3AvDsS — El Espectador (@elespectador) September 8, 2026

En el tintero quedaron otros compromisos que merecen escrutinio aparte, como el papel de Colombia en la transición política y económica de Venezuela, los nuevos controles migratorios y hasta la instalación de un consulado en Barranquilla.

La jornada, inédita para Barranquilla, cerró con una cena privada entre el presidente y el secretario en el exclusivo sector campestre de Caujaral. Ambas partes concluyeron que la cita de alto nivel fue franca, cordial y estratégica. El siguiente punto en la agenda del gobierno colombiano es concretar y canalizar las inversiones, pero además buscar una cita directa entre los jefes de Estado. Según Marco Rubio, teniendo en cuenta que Abelardo de la Espriella prometió no salir del país, ellos tendrán que evaluar una visita del magnate republicano a Colombia.

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De la Espriella y Marco Rubio en Barranquilla junto a sus esposas. Foto: Joel_Gonzalez

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