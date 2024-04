Gobernador del Vichada lanzó alerta por cortes de energía en Puerto Carreño

En Puerto Carreño (Vichada) se presentan cortes de energía cada cuatro horas desde el pasado 30 de marzo. Foto: Gobernación del Vichada

Autoridades de Vichada lanzaron un llamado de alerta a las entidades del orden nacional para que atiendan con prontitud la situación de racionamiento de energía eléctrica que se presenta desde el pasado 30 de marzo en Puerto Carreño, su capital. Allí, el sistema de generación y provisión presentó fallas relacionadas con el desabastecimiento de biomasa y daños en el sistema de la planta generadora, como explicó explicó Alexys Benito Castro, gobernador del departamento.

La empresa encargada de la prestación del servicio en Puerto Vichada es RefoEnergy. Según indicó el mandatario, desde hace aproximadamente dos años este privado tiene a cargo la operación de la planta que provee a la capital; las deficiencias en el suministro de energía no son un asunto reciente, pues empezaron con la ruptura de la relación diplomática entre Colombia y Venezuela, que llevó a la terminación de la interconexión de suministro negociada con ese país.

Al ser RefoEnergy la empresa prestadora del servicio, es quien reciben de forma directa los subsidios del Gobierno Nacional. Pero la falta de claridad y coherencia en las cuentas de la empresa y las del Ministerio de Minas y Energía, explicó el gobernador, han retrasado los pagos de la nación, afectando la prestación del servicio: “el privado dice que deben diez pesos y el Gobierno dice que solo deben seis, en esa lucha de cifras no se ponen de acuerdo y suceden estas situaciones”.

El mandatario señaló que, además de que la empresa prestadora del servicio dijo que “el Gobierno no le gira los subsidios”, aseguró que no tiene recursos suficientes ni flujo de caja para saldar sus cuentas pendientes. Por esa razón, los proveedores de madera (biomasa utilizada allí para la generación de energía eléctrica) decidieron frenar la provisión a RefoEnergy.

A lo anterior se suma que una pieza de la planta generadora de energía tuvo una falla, lo que agudizó la crisis de energía en Puerto Carreño. Por esa razón, la comunidad experimenta racionamientos de energía por períodos de cuatro horas, alternados con lapsos de tres horas de prestación del servicio. “Son equipos importados, que no están en Colombia, además las redes también fallaron y hay un problema bastante grave” señaló el gobernador Benito.

Para enfrentar la crisis, el mandatario se ha intentado comunicar con el Gobierno Nacional. A pesar de que en otras oportunidades sí han hablado sobre alternativas para gestionar la situación, aseguró que en esta última escalada, que afecta a una población de entre 35 y 40 mil personas, no ha recibido respuesta: “me he tratado de comunicar con el viceministro de Energía y no me han dado respuesta alguna; el privado me dijo que están haciendo lo posible para traer los equipos importados”.

En la mañana del 1 de abril, la ciudadanía realizó un plantón frente a las instalaciones de la Gobernación del Vichada para pedir una solución pronta al desabastecimiento. Sectores como el comercio se han visto afectados de forma más aguda por los cortes del servicio y las temperaturas que alcanzan los cuarenta grados centígrados en la región.

Esta situación puso en evidencia también la relevancia de pensar en nuevas alternativas de abastecimiento de energía para el Vichada, especialmente para su capital, que tiene un sistema propio. “Esto no va a cambiar porque la demanda de energía que hay en Puerto Carreño es muy alta para la capacidad. Necesitamos apoyo con plantas diésel para operar, un parque solar que sea el complemento de este sistema o que los gobiernos de Colombia y Venezuela se pongan de acuerdo para prestarnos de nuevo el servicio de interconexión”.

El mandatario concluyó haciendo un llamado a al Gobierno Nacional para que apoye cuanto antes la atención a la crisis de suministro que vive Puerto Carreño: “Nosotros también hacemos parte de este país y tenemos derecho a que nos pongan cuidado, porque la situación es compleja”. Se espera que el próximo miércoles 3 de abril lleguen los insumos necesarios para realizar las reparaciones urgentes del sistema de abastecimiento.

