Quintero ¿sin heredero en Medellín? Esto dice una prematura encuesta a la Alcaldía

El uribismo buscará en 2023 quedarse con el poder en la Alcaldía de Medellín, algo que le ha sido esquivo en los últimos tiempos.

Dicen que Colombia es un país que vive en campaña política permanente. De hecho, pasados los debates electorales al Congreso y la Presidencia de la República de este año, con toda su polarización que implicó, dentro de 13 meses, exactamente el domingo 29 de octubre de 2023, los colombianos volverán a las urnas, esta vez para escoger a sus autoridades locales y regionales: alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Y como es de esperarse, en los partidos y movimientos políticos ya se mueven y comienza a acomodarse las fichas de cara a ese nuevo pulso por el poder territorial.

Y también, comienzan a conocerse análisis y encuestas, que sin duda apuntan a comenzar a ambientar aspiraciones. Es el caso del más reciente estudio realizado por la firma WAA (avalada por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021), en torno a una temprana intención de voto a la Alcaldía de Medellín, la segunda plaza electoral más importante del país y donde hoy se libra un duro pulso político entre su actual mandatario, Daniel Quintero, y diversos sectores de oposición, liderados por el Centro Democrático.

Según la encuesta, que consultó un universo de 1.281 ciudadanos de la capital antioqueña que aseguraron en su totalidad que iban a participar, si las elecciones para la Alcaldía fueran el próximo domingo, el pulso lo librarían dos fichas del uribismo: Andrés Felipe Guerra, actual senador, que registra una intención de voto del 12,6% y Alfredo Ramos Maya, actual concejal y quien perdió con Quintero en 2019, que tiene un 11,9%. El tercero, por ahora, es Lucas Cañas Jaramillo, también concejal de Medellín por el Partido Conservador, con un 8,4%.

Eso sí, faltando tanto tiempo y tantas definiciones, lo que sí llama la atención en esta encuesta es que lo que impera por ahora en los medellinenses es la indecisión y, si se quiere, el cansancio ante tanta pelotera política. De ahí que el voto en blanco les gane a los nombres propuestos (13,7%) y que un 16,2% de los consultados haya respondido: “Ninguno de los anteriores”.

Además de los ya mencionados, el estudio incluyó entre los posibles aspirantes a Simón Molina Gómez, otro de los concejales del Centro Democrático (5,3% en intención de voto); María Paulina Aguinaga, exconcejal uribista que renunció a su curul por diferencias con las directivas del partido (5,2%); Rodolfo Andrés Correa, actual secretario de Agricultura de Antioquia (5,0%); Carlos Mario Estrada, exdirector del Sena (4,9%); Albert Yordano Corredor Bustamante, exconcejal (4,7%); Juan Camilo Restrepo Salazar, exministro conservador (4,3%); Lina Vélez Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín (4,2%) y Juan David Valderrama, quien ya fue candidato independiente (3,4%).

La encuesta muestra también que en la capital antioqueña la mayoría de ciudadanos dice no tener ninguna preferencia partidista (19% de los encuestados), y entre los que sí la tienen, el primero es el Centro Democrático (23,9%), seguido del Pacto Histórico (10,8%, el Partido Liberal (10,1%), el Partido Conservador (8,1%) y la Alianza verde (6,1%).

Como ya se dijo, falta mucho, pero es claro que este primer sondeo comienza a marcar un rumbo. Claro, algunos de los que hoy ocupan cargos públicos tendrían que renunciar de aquí a un mes para no inhabilitarse. Por ejemplo, Andrés Guerra, quien puntea, no ha expresado siquiera su intención de dejar su curul en el Congreso. Y también es de analizar que, al menos por el momento, no se ve una figura relevante que pueda recoger las banderas del alcalde Quintero y tenga posibilidad de darle continuidad a sus políticas, muy controvertidas por muchos. Solo el tiempo dará respuestas.

Ficha Técnica:

Técnica de investigación: Presencial.

Financiación: Propia.

Ámbito Geográfico: Medellín, Comunas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13 (Manrique, La 45, La Milagrosa, Pablo Escobar, Carambola, Los Cerros, Quintalinda, El Salvador, El Poblado, Enciso, Buenos Aires, Popular, Castilla, entre otros).

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 1.281 encuestas de ciudadanos que dijeron que sí iban a votar. Aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de la ciudad de Medellín.

Error Muestral: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 23, 24 y 25 de septiembre de 2022.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: Diferentes barrios del municipio de Medellín en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria persona a persona.