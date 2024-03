Rechazan señalamientos del presidente Gustavo Petro contra medios de comunicación

Políticos y periodistas cuestionaron declaraciones del presidente Gustavo Petro contra los medios. Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Andrea Puentes

Este martes, en medio del evento en el que se puso la primera piedra del edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, el presidente Gustavo Petro desató una polémica al cargar, una vez más, contra algunos medios de comunicación. Puntualmente el jefe de Estado se refirió a las emisoras que hacen parte de Caracol y RCN.

“El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana”, dijo Petro.

Lea también: Senado sesionará tres veces a la semana para evacuar reformas y mociones de censura

Casi de inmediato, políticos críticos del Gobierno y periodistas de diferentes medios rechazaron las declaraciones del mandatario. El expresidente Iván Duque, en entrevista con la emisora Todelar, aseguró que se trata de una “amenaza” que hoy va contra dos medios de comunicación, pero que puede extenderse a otros y afectar la libertad de prensa.

Con la manipulación de los hechos, con posverdad y con mentiras, tratan de generar odio, rechazo y repudio contra los medios de comunicación.



Por esas vías, en muchos países, se cerraron medios algo que ya es patológico en cuanto a esa actitud violenta contra quienes son… pic.twitter.com/0wtfTWSg5U — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 11, 2024

“Tildar a los medios de comunicación de embrutecedores de la sociedad, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Tratar de generar odio, rechazo y repudio, con manipulación de los hechos, con posverdad y con mentiras, para que eso se torne en una especie de agresión y represión contra esos medios de comunicación”, señaló el expresidente Iván Duque.

No se pierda: Van siete intentos: oposición y Petro miden fuerzas en otro pulso por sacar a ministros

Desde esa misma orilla, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, dijo que “el primer paso para una dictadura es la censura. La libertad de expresión y de prensa es un pilar fundamental de las sociedades, así a Gustavo no le gusten y le estorben. A Colombia la vamos a defender de sus mentiras, de sus aliados y de su intención de destruir todo”, dijo

“Cada vez muestran de manera más evidente para dónde quieren llevar las libertades en Colombia. Y qué dice la comunidad internacional sobre la defensa a la libertad de prensa? Remember Nicaragua, Venezuela y Cuba? Allá no hay medios de comunicación independientes. Sólo propaganda oficial porque ellos tienen alergia a los micrófonos abiertos y las plumas libres”, trinó la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

Cada vez muestran de manera más evidente para donde quieren llevar las libertades en Colombia. Y qué dice la comunidad internacional sobre la defensa a la libertad de prensa? @ONU @USAGov @Unión Europea Remember Nicaragua, Venezuela y Cuba?

Allá no hay medios de comunicación… https://t.co/TKUFKMOfYZ — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) March 12, 2024

Varios periodistas y directores de medios también pidieron respeto por la libertad de prensa. “El presidente tiene todo el derecho a criticar, a estar en desacuerdo con opinadores públicos, pero no podemos aceptar su afirmación sobre dos cadenas que llevan más de 150 años sumados al aire, informando, entreteniendo y cubriendo los más remotos lugares de nuestra geografía. Caracol y RCN no embrutecen. Otra cosa es que no le gusten. Y eso se entiende”, aseguró Julio Sánchez Cristo, director de La W.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.