Roy Barreras: el de la batuta en el Pacto Histórico

Hace poco más de un año, Roy Barreras se subía a la tarima del Teatro Libre de La Candelaria para actuar, como una forma simbólica de cerrar su paso de más de 15 años por el Congreso. La ley del monte y otras leyes fue la obra con la que el entonces senador se despedía de su trabajo legislativo para aspirar a la Presidencia. Lo iba a hacer en la consulta interna del Pacto Histórico. No obstante, tras un debate en Noticias Caracol con Gustavo Petro y otros precandidatos de esa coalición de izquierda, se bajó de su aspiración y decidió volver al Congreso.

Para suerte del Pacto Histórico, la despedida de Barreras solo duró 15 días. Desde entonces se ha convertido en uno de sus grandes referentes, tanto en la campaña legislativa como en la articulación de la nueva bancada de gobierno. “Creo que Roy es un líder que ha jugado un papel muy significativo en el Pacto por varios motivos. Representa a un sector con el que hemos hecho una alianza, el sector liberal socialdemócrata del gobierno de Juan Manuel Santos”, dice el senador Iván Cepeda.

Barreras habría sido fundamental para sacar adelante una de las mayores votaciones que ha tenido la izquierda en su historia. En un sentido similar, jugó un papel importante en las presidenciales, así lo dejaron ver los videos que se filtraron de las conversaciones internas del Pacto Histórico. No obstante, en estos videos no quedaba bien parado, pues sus estrategias eran más que polémicas. Por eso, cuando se filtró el material audiovisual, anunció que se marginaría de la campaña para no afectar la imagen del hoy presidente, Gustavo Petro.

Aunque quedó mal parado por unos días, el episodio de los llamados “petrovideos” hizo poca mella en su imagen. “Si alguien quiere perder el tiempo, puede verlos, y no encontrarán ninguna ofensa o descalificación, sino respeto por los que en ese momento eran competidores”, expresó Barreras a este diario sobre sus actuaciones. Todo parece que desde el Pacto Histórico también vieron así el hecho, pues a los pocos días del escándalo fue ungido por Gustavo Petro para ser el presidente del Senado en el primer año de su mandato. Aunque para este cargo también estaba a consideración el nombre de Gustavo Bolívar, terminó pesando el recorrido legislativo que acumulaba Barreras: 15 años en colectividades como el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y el Partido de la U.

La habilidad legislativa de Barreras se ha notado en estos seis meses como cabeza del Senado, lo dicen aliados y contradictores. “Roy ha logrado en tiempo récord la aprobación de una serie de reformas fundamentales. Y eso con las condiciones de salud que tiene —le diagnosticaron un cáncer hace poco—. No ha bajado su labor”, comentó Cepeda. Y en esto tiene razón el senador del Polo Democrático, pues con su impulso han salido adelante proyectos de gran magnitud como la de la paz total y las reformas tributaria y política, entre otros.

Gustavo Bolívar también se animó a destacar el rol impulsor de proyectos de Roy Barreras, aunque no dejó de lado algunos de los reparos que ha tenido con él desde antes de que llegara al Pacto Histórico. “Es un hombre con mucho oficio. Nos da garantías para que en los tiempos justos se puedan evacuar todos los proyectos que estamos pasando”, aseveró, para luego exponer su otra percepción: “En el trabajo político tenemos visiones muy distintas (...) es muy pragmático. Él hace alianzas con los tradicionales mientras que yo pienso que no debe ser así”. Bolívar también puso en duda de cierta forma el liderazgo que ha asumido Roy en el último tiempo: “Por la enfermedad que tiene, se perdió dominio. Él era el llamado a liderar la bancada, pero pienso que se descuidó y parece una rueda suelta”.

Un elemento llamativo de Barreras es que, sin importar el espectro, hay algunos comentarios en los que coinciden quienes comparten corporación con él. Por ejemplo, Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático y acérrimos contradictor del gobierno Petro, también apunta a su correcto quehacer legislativo: “Es un operador político. Conoce bien el Congreso, el Senado. Eso permite tener una amplia agilidad que el Gobierno necesita y disfruta”. No obstante, ahí acaba la visión positiva.

Para los opositores, a Roy Barreras le ha faltado un carácter realmente garantista. “Ha tenido el ánimo de posar de conciliador y demócrata, pero es evidente que ha usado su poder para atropellar al debate y meter goles legislativos para cumplirle el Gobierno”, afirmó Uribe Turbay. El vocero del Centro Democrático llegó a decir que, en los debates polémicos, Barreras “ha sido poco garante”, pues da la palabra, pero “no nos da la oportunidad de debatir o profundizar las ideas”.

Lo cierto es que Roy Barreras despierta amores y odios en proporciones muy similares. Más allá de lo polémico que puede llegar a ser, y cuestionado por los múltiples partidos en los que ha militado, es una de las figuras importantes de este año: dotó de un enfoque distinto al Pacto Histórico, la actual colectividad de gobierno y, contra todo pronóstico, consolidó una amplia bancada que hoy tiene al gobierno de Gustavo Petro con una fuerte aplanadora en el Congreso.