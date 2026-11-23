Santos a De la Espriella: “Los jefes de Estado tienen que mantener la dignidad”

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, hizo un balance sobre cómo va la implementación del Acuerdo de Paz tras diez años de la firma. Les respondió a las víctimas que no se sienten representadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y le dejó varios mensajes al presidente Abelardo de la Espriella. “Eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado”, fue uno de ellos.