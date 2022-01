En la Coalición Centro Esperanza confluyen la Alianza Verde, Dignidad, En Marcha, Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno. Foto: Cortesía

La Coalición Centro Esperanza es la alianza con mayor número de aspirantes presidenciales que participarán en una consulta electoral. Mientras la de centro derecha del Equipo por Colombia continúa indecisa sobre Óscar Iván Zuluaga, y el Pacto Histórico está a la espera de qué pasa con el aval del senador liberal Luis Fernando Velasco, en la coalición de centro todos los precandidatos tienen aval: en total son siete nombres que aparecerían en el tarjetón el próximo 13 de marzo.

Y aunque la idea es justamente que sea la consulta la forma para depurar la cantidad de políticos que desean participar en la primera vuelta presidencial el 29 de mayo, voces al interior de la Coalición Centro Esperanza están pensando nuevamente si realmente es estratégico que sean siete precandidatos en una consulta. ¿Deberían ser menos? Esa es la pregunta que esperan abordar esta noche en una reunión que tendrán sus miembros pues para algunos no es tan viable que sean tantos pues podría concluir en votos muy repartidos, lo que iría en contra de consolidar una figura fuerte para la primera vuelta. Otros, por el contrario, consideran que lo más democrático es que todos puedan participar en la consulta.

Al respecto, algunos de los precandidatos hablaron en Blu Radio. Íngrid Betancourt y Carlos Amaya, por Verde Oxígeno, manifestaron que ven positivo que la coalición tenga siete nombres a considerar como posibles presidenciables. “Somos una coalición diversa, tenemos opiniones diferentes. Pero creo que la consulta es para eso: para elegir de una multiplicidad de candidatos uno para primera vuelta. No me parece que haya que rebajar la democracia, sino ampliarla”, indicó Betancourt.

En ese sentido, aseguró que menos precandidatos concurriendo en una consulta solo le conviene a las maquinarias pues, a su juicio, son ellas las que “tienen la posibilidad de encauzar los votos y endosarlos”. En contraste, señaló que los votos que llegarán a la consulta de la Centro Esperanza son votos de opinión “y esos no son enosables”: “Entre más candidatos vamos a atraer el entusiasmo de la gente”, indicó. Por lo que Betancourt insistió en que lo importante del proceso es hacer pedagogía electoral para esta preescogencia. “Tenemos que hacer la pedagogía de la preescogencia. Tenemos que hacer pedagogía para que pidan el tarjetón. Es importante que le apostemos a la democracia”, dijo sobre lo que convocaba a sectores diversos en una misma alianza electoral.

Con la misma intención habló para la emisora el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. “Creo que es un debate que debemos dar internamente. Descalificar a alguien porque no aparece en una encuesta no me parece correcto. En algunas encuestas estoy de tercero, en otras en cuarto, pero no tendría ningún criterio para decirle a alguien que ha luchado toda la vida, como Jorge Enrique Robledo, que se retire porque puedo marcar más o no. Creo que es subjetivo y hay que ver qué le beneficia a la coalición”, manifestó.

No obstante, para él los votos en las consultas no serán de opinión, sino que los relaciona como el resultado de la afinidad política de los y las colombianas. Es decir, para el exfuncionario no se trata de hacer campañas de precandidatos por separado, sino que la coalición se comprometa a destinar los esfuerzos y los recursos económicos a promover el gobierno y la política colectiva de la Centro Esperanza. Dijo que eso debía primar, pero está dispuesto a debatir: “Hacer una encuesta interna es una posibilidad, pero eso es lo que debemos discutir. Si eso ayuda a que se defina, apoyo. Frente a los topes financieros he insistido en que la coalición debería utilizar los recursos a nombre de la coalición. La apuesta es un gobierno colectivo”, reiteró.

Por su parte, Jorge Enrique Robledo, precandidato por Dignidad, concluyó que la cantidad de precandidatos en esta coalición expresa el “éxito” que ha tenido la misma. Él también está de acuerdo con que todos vayan a la consulta. No obstante, la decisión aún no está tomada pues, según Blu Radio, el Nuevo Liberalismo en voz de Juan Manuel Galán, su precandidato, estaría del lado de reducir el número para que los votantes tengan unas opciones más precisas. La determinación se abordará esta noche y se definirá en los próximos días.