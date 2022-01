Uribe responde a Daniel Quintero por sus declaraciones contra empresariado paisa

Daniel Quintero Calle sigue siendo el centro de las críticas por cuenta de sus declaraciones sobre Argos y Sura, dos empresas paisas. Foto: Archivo particular

Un nuevo desencuentro protagoniza Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por cuenta de las declaraciones que rindió este fin de semana en la edición impresa de la Revista Semana. En la entrevista, el mandatario local, uno de los más polémicos del país, se fue lanza en ristre contra algunas compañías que hacen parte del Grupo Empresarial Antioqueño, uno de los bastiones económicos más poderosos y con el que se ha enfrentado en varias ocasiones por la situación de Hidroituango.

(Lea: No somos organizaciones mafiosas: Grupo Argos y Sura a Daniel Quintero)

En esta ocasión, Quintero tildó de “criminales” al sindicato antioqueño, pero también al uribismo y fajardismo. “Son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son objetivos honestos. ¿Dígame cómo se puede considerar honesto que los responsables de Hidroituango no pagaron? Estas empresas y estos políticos se unieron para que esto pasara. Entonces, se comportan como carteles y a los carteles hay que decirles lo que son exactamente”, fue la referencia que les atribuyó.

En esa misma línea, los relacionó con la violencia que ha vivido Medellín durante sus épocas más crueles. “Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. No nos hemos preguntado lo suficiente por qué ocurrió eso. Algunos dicen que por Pablo Escobar y el narcotráfico. No. Hay una degradación del poder y de la política en la ciudad, en la que algunas personas creen que lo pueden hacer todo, como les dé la gana, que pueden pasar por encima del que les dé la gana, que pueden someter incluso al alcalde. Nosotros dijimos pues no, a nosotros nos eligió el pueblo, y ese pueblo nos demanda independencia, incluso de esos poderes, no los subestimamos, sabemos lo peligrosos que son, lo poderosos que son, pero aquí estamos”, dijo Quintero a Semana.

Sus palabras, como era de esperarse, levantaron inmediata ampolla y el rechazo de más de uno. Entre los políticos, el expresidente Álvaro Uribe también habló y se fue en contra de la declaración de Quintero y enfatizó en que el alcalde “ofende a Medellín” de manera reiterada.

“¡Cuántos venezolanos quisieran tener las empresas y los empresarios que el Alcalde de Medellín ofende a menudo! Los resentidos socialistas y sus colaboradores esconden su corrupción y sus fracasos con descrédito calumnioso a la actividad privada y a defensores de la democracia”, trinó Uribe.

Las palabras de Uribe responden a la insistencia de Quintero en la que dice que Argos tiene procesos judiciales en varios países como Estados Unidos y Venezuela: “Argos le debe una disculpa al país por hacer parte del Cartel del Cemento. Ya lo hicieron en Estados Unidos obligados por los jueces americanos. La cartelización en Colombia fue aun más grave y sostenida. Sería un paso de construcción de confianza muy importante”.

Nutresa, Argos y Sura, que hacen parte del GEA, también salieron a defenderse y a negar que cometan actos “ilegales”. “Rechazamos de forma categórica las declaraciones del alcalde de Medellín, mediante las cuales ataca de manera inescrupulosa, tendenciosa y falsa a las empresas relacionadas con el Grupo Sura y en especial sus inversiones, accionistas, inversionistas, clientes, proveedores, asesores y colaboradores”, expresó Sura en un comunicado.

“Las afirmaciones del Alcalde Quintero faltan a la verdad. Constituyen un ataque malintencionado que pudiera deteriorar la reputación y la confianza, no solo de esta Organización y sus inversiones, sino del mercado de valores de Colombia, hecho que puede generar graves impactos económicos”, dijo Nutresa por su lado.

Quintero, en dicha entrevista, también se refirió a la revocatoria que adelanta un sector de la ciudadanía para sacarlo del cargo. El alcalde puntualizó en que serán más las personas que digan no a la revocatoria en las urnas. “Las encuestas internas que tenemos dicen que será una elección muy apretada. Se va a ganar o se va a perder por 5.000 votos, pero lo que está claro es que esta es una revocatoria fraudulenta. Lo que hemos visto en los últimos días es una suplantación sistemática de firmas”, indicó a la periodista Vicky Dávila.