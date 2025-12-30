Abierta convocatoria para elección de rector(a) de la Universidad del Tolima 2026 - 2030

El proceso democrático y transparente se desarrollará en tres fases. Foto: Cortesía

La Universidad del Tolima invita a toda su comunidad académica, estudiantes, docentes, graduados y administrativos a participar activamente en el proceso de elección de Rector(a) para el periodo 2026-2030, cuya convocatoria ha sido oficialmente abierta mediante el Acuerdo N° 047 de 2025, expedido el 26 de diciembre de 2025.

Este proceso democrático y transparente se desarrollará en tres fases, que incluyen la postulación de aspirantes, consulta a la comunidad y la elección ante el Consejo Superior Universitario:

Cronograma general del proceso

Primera Fase – consolidación de candidatos:

- Publicación de la convocatoria: 29 de diciembre de 2025

- Inscripciones de aspirantes ante la Secretaría General: 19 de enero a 6 de marzo de 2026

- Verificación de requisitos: 7 al 12 de marzo de 2026

- Notificación de aspirantes habilitados: 13 de marzo de 2026

- Presentación de reclamaciones: 14 al 16 de marzo de 2026

- Respuesta a reclamaciones: 17 y 18 de marzo de 2026

- Presentación de aspirantes a la comunidad académica: 19 de marzo de 2026

- Exposición de propuestas: 20 de marzo al 8 de mayo de 2026

Segunda Fase – consulta a la comunidad:

- Conformación del censo electoral: 24 de marzo al 8 de mayo de 2026

- Consulta virtual a estudiantes (presencial y distancia) – 22 y 23 de mayo de 2026

- Consulta virtual a profesores y graduados – 22 o 23 de mayo de 2026

- Publicación de resultados de la consulta: 26 de mayo de 2026

Tercera Fase – presentación, elección y posesión:

- Presentación oficial de aspirantes ante el Consejo Superior: 28 de mayo de 2026

- Designación de Rector(a) por el Consejo Superior Universitario: 28 de mayo de 2026

Documentos y requisitos

Los interesados podrán acceder a:

El Acta de inscripción de aspirantes al proceso.

El formato de tratamiento de datos personales requerido para la postulación.

Estos documentos se encuentran disponibles en la página oficial de convocatorias de la Universidad. Asimismo, la reglamentación del proceso se encuentra definida en el Acuerdo N° 047 de 2025, que establece los lineamientos y el cronograma para esta elección.

Este proceso fortalece los principios de democracia participativa y transparencia institucional, promoviendo la participación de los distintos estamentos de la Universidad del Tolima en la elección del máximo representante académico y administrativo de la institución para el próximo cuatrienio.

Para más información puede consultar la sección de Elecciones Rector en el portal de la Universidad del Tolima:

https://administrativos.ut.edu.co/convocatorias/elecciones/rector.html#historial-elecciones-rector-2 o comunicarse con la Secretaría General.