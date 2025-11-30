Ahorro estratégico que impulsa el bienestar financiero de los colombianos

Gloria Pérez, Gerente comercial Colfondos Foto: Óscar Pérez

Las cesantías siguen siendo para muchos colombianos un auxilio laboral, pero su potencial como herramienta de bienestar financiero es mucho mayor. Así lo explica Gloria Pérez, gerente comercial de Colfondos, quien recalca que este ahorro obligatorio es un activo personal que puede crecer en el tiempo y acompañar al trabajador en distintos momentos de su vida. Según Pérez, cuando las personas dejan de ver las cesantías como un dinero de emergencia y permiten que permanezcan invertidas, estas se convierten en un motor para cumplir metas de corto, mediano y largo plazo, como estudios, compra o mejora de vivienda o la construcción de un respaldo económico.

Sin embargo, persisten errores y mitos que limitan su aprovechamiento. Muchas personas las destinan al consumo inmediato, sin planificación ni claridad sobre el impacto que esto tiene en su estabilidad financiera. También circulan creencias equivocadas como que “si no las retiro, las pierdo”, que “solo sirven cuando estoy desempleado” o que “el fondo no me ofrece beneficios si las dejo ahí”. Para Pérez, estos mitos revelan la falta de conocimiento sobre los usos permitidos y sobre la rentabilidad que generan los fondos.

La forma en que los colombianos usan sus cesantías también varía entre generaciones. La información de Colfondos muestra que los jóvenes tienden a verlas como un ahorro de corto plazo: las destinan a educación, cursos o especializaciones, y las usan como apoyo para mayor movilidad laboral. Los adultos, en cambio, suelen darles un enfoque de largo plazo, dejándolas invertidas para aprovechar su rentabilidad y destinándolas a proyectos de vivienda o a la educación de sus hijos.

Pérez señala que es conveniente mantener las cesantías invertidas cuando no existe una urgencia real, pues así se aprovecha plenamente su crecimiento y el efecto del interés compuesto. El retiro, dice, debería hacerse exclusivamente para los usos permitidos por ley —educación, vivienda o desempleo—, que realmente justifican sacrificar la rentabilidad acumulada.

La digitalización también ha transformado la manera en que los afiliados gestionan sus recursos. Los usuarios esperan rapidez, simplicidad y seguridad, y por eso Colfondos ha fortalecido sus canales digitales para trámites como vinculación, consultas, certificaciones y retiros en pocos minutos. Para garantizar la seguridad, la entidad ha implementado mecanismos como claves dinámicas, biometría facial e inteligencia artificial para validar identidad, especialmente en operaciones sensibles. Pérez recuerda que la seguridad es un esfuerzo conjunto, por lo que invita a los usuarios a usar solo los canales oficiales y evitar enlaces de procedencia dudosa.

El buen uso de las cesantías no solo beneficia al trabajador: también fortalece la propuesta de valor de las empresas. Un empleado que sabe cómo aprovechar este ahorro se siente más estable y respaldado, lo que incrementa su compromiso y productividad. Además, cuando las compañías impulsan educación financiera y acompañan el uso adecuado de las cesantías, refuerzan su atractivo como empleadores en un mercado competitivo.

Los beneficios del ahorro a largo plazo están respaldados por cifras. En Colfondos, el 75% de los recursos consignados en temporada de cesantías permanece invertido más de 12 meses, lo que potencia su crecimiento. Sus portafolios han registrado recientemente rendimientos de 8,0% EA en el de corto plazo y 15,9% EA en el de largo plazo, resultados que, según Pérez, reflejan la importancia de mantener este ahorro en un fondo que impulse su valorización.

La educación financiera es otro factor clave. Colfondos ofrece programas gratuitos como charlas, webinars y asesorías para diferentes públicos, con el fin de que más personas entiendan el potencial de sus cesantías y tomen decisiones informadas sobre su uso. Finalmente, Pérez destaca que el respaldo del Grupo Hábitat —con más de 40 años de experiencia en la región— y de Prudential —uno de los inversionistas más grandes de Estados Unidos— ofrece a los afiliados seguridad, prácticas sólidas y tranquilidad sobre la gestión de sus recursos.