Aprende sobre la fibra GOS, un nutriente que apoya a tu digestión

¿Qué es la fibra GOS y por qué es importante?

El galactooligosacárido (GOS) es un tipo de fibra que se puede obtener a partir de la lactosa (carbohidrato principal de la leche). También se encuentra en pequeñas cantidades en alimentos como algunas leguminosas, ciertos vegetales y algunas frutas. El GOS tiene la particularidad de que, al ser una fibra, no es digeridos en el tracto gastrointestinal superior y por eso llega hasta el colon, donde convive con las bacterias que habitan en el intestino. Esto contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal y favorece las funciones digestivas.

¿Qué es la fibra y por qué es importante?

La fibra es un componente de la alimentación presente principalmente en alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos. En algunos casos, como los galactooligosacaridos (GOS), también está en productos lácteos cuando se obtiene a partir de la lactosa.

Existen dos tipos principales de fibra: soluble e insoluble. Cada una tiene sus características y en conjunto contribuyen al funcionamiento normal del sistema digestivo. La fibra no se digiere ni se absorbe en el intestino delgado, por lo que llega al colon prácticamente intacta. En general, la fibra ayuda a mantener el tránsito intestinal, aporta sensación de saciedad y puede participar en las funciones del intestino.

¿Por qué es importante tener una microbiota equilibrada?

La microbiota intestinal está compuesta por billones de microorganismos que habitan en el intestino y participan en diversos procesos del organismo. El consumo de productos lácteos con probióticos puede contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal, que está relacionada con el funcionamiento normal del sistema digestivo. Un desequilibrio de la microbiota puede generar variaciones en la función intestinal y molestias digestivas.

Como afirma Óscar Emir Rincón, director de Innovación de Alpina Colombia, “cuidar la microbiota intestinal con una alimentación que incluya alimentos fuentes de fibra es una forma de apoyar su equilibrio; además, se puede ayudar a la microbiota cuando consumimos de forma frecuente alimentos con probióticos que pueden ayudar a regular las funciones digestivas”.

Beneficios del GOS

La fibra GOS llega al colon sin ser digerida y puede ayudar al equilibrio del intestino. Su consumo se asocia con una adecuada salud digestiva.

Incluir varias fuentes de fibra en la alimentación diaria provenientes de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y otros alimentos que la aporten contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo y a mantener un tránsito intestinal adecuado. Incorporar alimentos con fibra GOS puede complementar el consumo total de fibra del día.

Recuerda incluir alimentos fuente de fibra acompañados de una alimentación balanceada, ejercicio físico y el consumo de agua.

Contribuye al equilibrio del microbiota intestinal, ya que permite el adecuado funcionamiento digestivo.

¿Dónde encontrar fibra GOS?

La fibra GOS está presente en algunos lácteos fermentados y en fórmulas enriquecidas. En Colombia se encuentra en Kéfir Plus de Alpina, que integra fibra GOS junto con miles de millones de probióticos, contiene 14 cepas de cultivos activos, buena fuente de proteína y rico en calcio, sin conservantes ni edulcorantes.

Al respecto, Óscar Emir Rincón, director de Innovación de Alpina Colombia, comenta que “los probióticos son microorganismos vivos presentes en ciertos alimentos; la fibra GOS es un tipo de fibra que puede complementar su acción al formar parte de una alimentación balanceada”.

Conclusión

Incluir fuentes de fibra GOS en la alimentación cotidiana es una manera de apoyar el bienestar digestivo y contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal. En ese contexto, Kéfir Plus de Alpina, único en el mercado colombiano por combinar fibra GOS con 14 cepas de cultivos activos, representa una opción práctica para integrar este ingrediente en la rutina diaria y acompañar una alimentación balanceada y adecuados hábitos, como la práctica de ejercicio físico.