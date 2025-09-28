Así abandera Compensar la transformación de pymes y startups

Foto: Valentina Valencia, speaker que cerró Visionarios Xtech, el cual reunió más de 800 empresarios. / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia viven en una doble tensión: sobrevivir a la incertidumbre cotidiana y, al mismo tiempo, adaptarse a una transformación digital que avanza más rápido que ellas. En ese escenario, el Ecosistema de Desarrollo Empresarial de Compensar se ha convertido en un laboratorio vivo: un modelo integral que busca acompañar a las pymes en todo su ciclo de vida, con cuatro ejes centrales —sostenibilidad, conexiones, desarrollo del talento y productividad—, este último considerado el más disruptivo.

La apuesta de Compensar se concentra en un frente amplio: transformación digital, estrategia y procesos, innovación, marketing y ventas, y un consultorio empresarial. La lógica es clara: no se trata de ofrecer soluciones aisladas, sino de que cada intervención se sume a una ruta coherente de crecimiento.

Territorio Mipyme: forjando la Vanguardia Digital de las Pymes

El verdadero valor de un programa no siempre se mide en cantidad, sino en la profundidad de su impacto. En Territorio Mipyme, cada empresa representa un salto cualitativo hacia el futuro: 163 negocios han reinventado su comunicación con consultorías avanzadas en marketing digital, mientras que 112 reestructuraron su modelo de negocio para conquistar el comercio electrónico.

Por otro lado, las compañías que culminan el proceso reportan, en promedio, una reducción del 69 % en tiempos operativos y un aumento del 42 % en la tasa de conversión de clientes. En términos globales, los indicadores clave de negocio mejoran en un 56 %, mostrando que la digitalización no es un lujo, sino un factor de supervivencia.

Detrás de estos avances opera una red de aliados — como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Cenisoft— que garantiza calidad técnica y acceso equitativo.

Visionarios X-Tech: del aprendizaje a la expansión

El segundo gran pilar es Visionarios X-Tech, una plataforma que conecta pymes con startups tecnológicas y mercados internacionales. Su propósito es abrir puertas a sectores que suelen parecer exclusivos de grandes corporaciones, como fintech, edtech o healthtech.

Los resultados hablan por sí solos:

En su versión más reciente, Visionarios X-Tech Negocia superó los $6.000 millones en expectativas de negocios.

X-Tech Acelera ha acompañado a startups desde la validación de sus productos hasta fases de crecimiento.

X-Tech Expande ha llevado emprendimientos a mercados como Chile, asumiendo el 100 % de los costos.

Este puente no solo acerca a las pymes a la tecnología, sino que las inserta en dinámicas de internacionalización que antes parecían lejanas.

Aquí puede inscribirse y transformar digitalmente su empresa.

Un engranaje en doble hélice

Lo innovador del modelo está en su diseño de continuidad. Territorio Mipyme funciona como el espacio de entrenamiento, donde las empresas fortalecen capacidades básicas; Visionarios X-Tech las conecta con escenarios de mayor sofisticación. Así se construye un ciclo virtuoso en el que las pymes validan tecnologías, las startups ganan tracción y el ecosistema se retroalimenta.

Democratizar la innovación

Un aspecto clave es el modelo de acceso: todos los programas —desde la asesoría tributaria hasta la internacionalización— se ofrecen sin costo adicional para las empresas afiliadas. Este factor elimina una de las principales barreras de entrada y refuerza la idea de que la modernización no puede ser un privilegio.

En la práctica, Compensar no solo cumple un rol de caja de compensación, sino que actúa como articulador del desarrollo empresarial. En un país donde las pymes representan más del 90 % del tejido productivo, iniciativas como esta permiten que cifras que parecen pequeñas en escala se conviertan en transformaciones profundas para la economía en su conjunto.

Aquí puede conocer más sobre la oferta del Ecosistema de Desarrollo Empresarial.