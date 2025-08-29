Así es AudacIA: el centro de inteligencia artificial y robótica del Caribe

El ingeniero Reynaldo Villarreal González, director de AudacIA, expuso los logros del centro a los representantes internacionales que lo visitaron como parte de la agenda del Foro de Desarrollo Local 2025 de la OCDE. Foto: Cortesía

La mayor apuesta del Caribe colombiano para conectar ciencia, innovación y productividad se encuentra en AudacIA, el centro de investigación e innovación en inteligencia artificial y robótica de Unisimón, concebido para generar soluciones ajustadas a las necesidades del país.

Los laboratorios de AudacIA integran investigadores, estudiantes, empresas y entidades públicas bajo el modelo de la cuádruple hélice, con el fin de responder a desafíos en salud, educación, medioambiente y software.“Nuestro propósito es impulsar la inteligencia artificial y la robótica en beneficio de la sociedad, a través de proyectos que enfocan la ciencia hacia las exigencias reales del entorno productivo y social”, afirmó el ingeniero Reynaldo Villarreal González, director de AudacIA.

De FabLab a centro de excelencia

En 2021, AudacIA se convirtió en un espacio exclusivo para la creación tecnológica, tras siete años de trayectoria como laboratorio de fabricación digital (FabLab) en MacondoLab, el centro de crecimiento empresarial de Unisimón. Desde entonces conformó un equipo de 34 investigadores, que ha obtenido cinco patentes, tiene 27 en examen ante la SIC y ha logrado 300 desarrollos en diferentes sectores productivos. Su labor también se refleja en la publicación de 20 artículos científicos de alto impacto, muestra de su capacidad para generar conocimiento aplicable y transferible.

Reconocimiento internacional

Los logros de AudacIA han trascendido fronteras. La Organización de Estados Americanos (OEA) lo incluyó en su red de centros de excelencia en tecnologías transformadoras, lo que ubica a Barranquilla y a Colombia en el radar regional de innovación en inteligencia artificial y robótica.

En palabras del rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, este centro es ejemplo de la necesidad de hacer ciencia colaborativa. “Para avanzar como sociedades, no podemos seguir siendo llaneros solitarios, sino convencernos de que el trabajo mancomunado es el camino a los nuevos desarrollos”, aseguró. Agregó que la universidad ha asumido el reto de superar el aislacionismo científico y de fomentar la innovación desde una perspectiva transdisciplinaria y abierta al entorno, alineada con la sostenibilidad y la competitividad territorial.

AudacIA en la agenda de la OCDE

El posicionamiento del centro se reflejó en su inclusión en la agenda del Foro de Desarrollo Local 2025 de la OCDE, celebrado en Barranquilla del 8 al 11 de julio. Una delegación de 40 representantes internacionales visitó sus instalaciones para conocer de primera mano sus resultados.

Durante el recorrido, los delegados dialogaron con investigadores y empresarios que han trabajado en proyectos de innovación. Entre las experiencias presentadas estuvieron UFOtech, empresa de software que ha acompañado a más de 180 compañías; Sepia ROV, especializada en drones submarinos para el mapeo de ecosistemas marinos; y la Clínica Oftalmológica del Caribe, que desarrolló un sistema de inteligencia artificial para detectar la retinopatía en bebés prematuros.

El programa Más educación, más innovación, implementado junto con la Secretaría de Educación de Barranquilla, también hizo parte de la agenda. Gracias a esta iniciativa, 3.000 estudiantes de colegios públicos han accedido a formación en desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos.

Para las autoridades locales, la visita internacional confirmó la relevancia del ecosistema de innovación de la ciudad. “El trinomio academia, sector público y empresa ha dejado de ser un discurso para convertirse en práctica concreta y Barranquilla, con sus instituciones, ha mostrado que esa articulación es viable”, expresó Eduardo Verano De la Rosa, gobernador del Atlántico.

Ciencia aplicada al desarrollo regional

Los logros de AudacIA hacen parte de una estrategia más amplia. Desde el distrito de conocimiento e innovación Eureka, Unisimón articula seis centros y más de 270 investigadores para conectar la ciencia con las demandas productivas y sociales del país.

“Eureka articula capacidades científicas con laboratorios que cumplen estándares internacionales y plataformas de apoyo a emprendedores, generando soluciones aterrizadas a los retos sociales y productivos”, explicó Luis Ortiz Ospino, vicerrector de Investigación, Extensión e Innovación.

El reto de consolidar un Caribe colombiano innovador, resiliente y competitivo a partir de la ciencia y la tecnología no termina. La ciencia solo cumple su fin si logra una aplicación real y sostenible en los territorios, y en ese camino, iniciativas como AudacIA son clave para fortalecer la formación de talento y la transferencia de conocimiento.