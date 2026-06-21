Así es como Compensar conecta el talento local con el mundo

El contacto directo entre compradores y vendedores a través de más de 7.850 citas de negocios ha facilitado la expansión y el acceso a nuevos mercados. Foto: Cortesía Compensar

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En el mapa empresarial de Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas no son apenas cifras, son el tejido empresarial más robusto, pues representan más del 99 % de la estructura productiva del país, son las mayores impulsoras del empleo y responsables de dinamizar las economías regionales, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, su potencial ha chocado con barreras como el acceso limitado a la financiación, la falta de formación especializada, dificultades para cumplir estándares internacionales y, sobre todo, la ausencia de puentes que las conecten con el mundo.

En este contexto, Compensar ha decidido dejar de lado su rol tradicional para convertirse en un verdadero catalizador del crecimiento empresarial, tejiendo alianzas y diseñando estrategias que ya están transformando la manera en que las pymes nacionales compiten, innovan y se proyectan en el exterior. Lejos de ofrecer soluciones aisladas, la caja de compensación ha construido un ecosistema integral que está reescribiendo las reglas de juego para los empresarios del país.

Bogotá Ciudad Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional El Dorado, que moviliza cerca de 46 millones de viajeros al año, ha sido tradicionalmente percibido por los habitantes de Fontibón y Engativá como un vecino ruidoso y contaminante. Pero esa narrativa está cambiando radicalmente, gracias a la estrategia “Bogotá Ciudad Aeropuerto”, impulsada por la administración distrital. La terminal aérea más importante de América Latina se está transformando en un impulsor de desarrollo económico, social y productivo para las empresas y comunidades del entorno.

Santiago Carvajal, gerente de esta apuesta distrital, explica que el cambio de paradigma ha sido profundo: “los aeropuertos en el país han sido planeados y gestionados desde una visión estrictamente de transporte. Desde Bogotá, por primera vez, cambiamos esa relación y entendimos que el sector de transporte aéreo no es simplemente lo que demanda por sí mismo, sino los demás sectores conexos, como turismo, almacenamiento, combustible y, por supuesto, el textil y la moda”.

En ese punto de encuentro entre la vocación productiva del territorio y la capacidad global del aeropuerto, Compensar ha jugado un papel fundamental no solo al aportar su amplia experiencia en formación empresarial y empleo, sino que converge con el distrito en líneas de trabajo como seguridad alimentaria, vivienda, turismo y competitividad productiva. Esta iniciativa pretende reunir 400 marcas colombianas de moda y textiles que estén a la altura de las exigencias del turista internacional, un visitante que busca bienes y servicios de alto valor y que puede convertirse en un consumidor habitual de la creación local.

Y en este escenario de transformación y apuesta por la competitividad, el papel de Compensar adquiere una dimensión estratégica, sobre todo cuando se entiende que la caja de compensación cuenta con más de 3.600 empresas afiliadas a la industria de la moda.

Por eso, en el marco de la rueda de negocio, la entidad apoyará el fortalecimiento empresarial de 100 de esas marcas colombianas que participarán, preparándolas no solo para vender, sino para seducir al viajero global con calidad, identidad y sostenibilidad.

Ruedas de negocio y conexiones de valor

Más allá de la transformación urbana, Compensar ha entendido que uno de los dolores más profundos de las pymes es la dificultad para acceder a compradores de gran escala. Por eso, desde 2022, en alianza con Propaís, ha desarrollado 31 ruedas de negocio multisectoriales y especializadas en áreas como vivienda, tecnologías de la información y logística.

Durante estas jornadas más de 2.482 empresas vendedoras han participado en estos espacios, generando más de 7.850 citas de negocio y una expectativa comercial cercana a los COP 774.000 millones. Estas cifras consolidan las ruedas de negocio como una de las herramientas más efectivas para conectar a las micro, pequeñas y medianas empresas con oportunidades reales de mercado.

Las alianzas también son clave. Así lo aseguró María Lucía Castrillón, gerente de Propaís, quien explicó que el valor agregado no está solo en el encuentro, sino en la preparación previa: “lo que todo emprendedor y empresario buscan es llegar al mercado y generar ventas para producir ingresos. Estas ruedas de negocio nos permiten ayudarles a conectarse con el mercado. Lo que hacemos es prepararlos, identificar los compradores adecuados y generar esos encuentros que facilitan el acceso a nuevas oportunidades comerciales”.

Internacionalización y competitividad

El tercer pilar de la estrategia de Compensar busca llevar a pymes y “startups” colombianas a mercados internacionales exigentes. De acuerdo con María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, las microempresas son fundamentales para el empleo y la economía regional, pero enfrentan barreras como falta de financiación, información y redes comerciales. Por eso, la alianza ya ha permitido que empresas afiliadas participen en rondas internacionales de negocios, lo que les valida su oferta, les da retroalimentación directa y les abre puertas a compradores e inversionistas, ahorrando tiempo y costos que individualmente serían inasumibles.

El siguiente paso es una misión empresarial a San Francisco, Estados Unidos, para “startups”, con preparación previa, pues Lacouture insiste en que la internacionalización exige más que asistir a eventos; requiere también propuestas de valor claras y estrategias definidas. Su mensaje final es rotundo: “salir al mundo no es privilegio de grandes empresas, sino oportunidad para quienes se preparan y se atreven a crecer, recordando que toda compañía grande algún día fue pequeña y que la clave está en decidir dar ese paso”, concluyó Lacouture.