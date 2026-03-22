Así es como Compensar le apuesta al bienestar financiero de sus afiliados

Carlos Rodríguez, Director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar. Foto: Cortesía Compensar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La caja de compensación familiar Compensar destaca por trabajar en la promoción del bienestar financiero de sus afiliados. No se trata únicamente de ofrecer los servicios del sector; su énfasis permite acompañar a las personas para mejorar su relación con el dinero mientras evitan la ansiedad que esto puede generar.

Para lograrlo, Compensar desarrolló diferentes estrategias que benefician a sus afiliados. Entre ellas se encuentran productos sin necesidad de historial crediticio los cuales favorecen a diferentes segmentos de la población al abrirles las puertas del sistema financiero.

Carlos Rodríguez es el Director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre la forma en la que la caja de compensación se enfoca en el bienestar financiero de sus afiliados, los componentes clave de sus alianzas y los beneficios para las personas.

¿Qué significa construir bienestar financiero para los afiliados más allá de ofrecer productos o servicios?

La apuesta de Compensar es la de ser una plataforma integrada de bienestar, más allá de una caja de compensación. Ahí entendemos el bienestar financiero como un estado de equilibrio en el que el afiliado puede cubrir sus necesidades, recuperarse de imprevistos y planear su futuro sin que el dinero sea una fuente de ansiedad. En la práctica, esto implica pasar de un producto a un acompañamiento. Un ejemplo claro es el programa Mente Sana, Bolsillo Sano, donde acompañamos a los afiliados para que puedan planear mejor sus finanzas y fortalecer su salud mental. No buscamos que se sobreendeuden, sino que desarrollen habilidades para gestionar el dinero de forma consciente y equilibrada, transformando su relación con el sistema financiero desde la educación y no solo desde el consumo.

¿Cuáles han sido los principales avances para hacer más inclusivos sus servicios financieros?

Hemos enfocado nuestros esfuerzos en eliminar las barreras del sistema tradicional. Uno de los principales avances ha sido el desarrollo de créditos de bajo monto, como CupoYa y crédito con propósito. También contamos con soluciones de fácil acceso para afiliados de menores ingresos que no requieren historial crediticio previo, lo que se convierte en una puerta de entrada a la formalidad. A esto se suma la digitalización de los procesos, que permite acceder a los recursos sin trámites complejos ni desplazamientos, facilitando que cualquier trabajador en el país pueda usar estos servicios. Esto facilita que más personas accedan a servicios financieros formales.

¿Cómo ha trabajado Compensar para que sus afiliados puedan retirar, usar y mover su dinero en más lugares, incluso en contextos donde el acceso sigue siendo limitado?

Compensar ha desarrollado su billetera móvil, que integra subsidios, créditos y seguros. Gracias a alianzas estratégicas (como con Bre-B), los usuarios pueden convertir recursos en efectivo y transferirlos a cuentas bancarias de forma inmediata, 24/7. Además, han creado una red de aliados y puntos de retiro a nivel nacional, permitiendo acceso incluso en zonas con baja cobertura financiera.

En un país donde todavía muchas personas sienten distancia frente al sistema financiero, ¿qué papel están jugando los créditos sociales para abrir oportunidades reales de acceso, respaldo y progreso, especialmente para afiliados de categorías A y B?

En los afiliados de menores recursos existe una realidad compleja frente a esquemas informales de financiación como el “gota a gota”, que implican riesgos y altas tasas. Frente a eso, lo que hemos buscado es generar oportunidades reales con créditos de tasas sociales en distintas líneas, como salud, educación o libre inversión. También ofrecemos respaldo a personas que no pueden acceder al sistema financiero tradicional por su historial o nivel de endeudamiento. Una de las líneas más importantes es el crédito por libranza, que al estar ligado a la nómina evita afectar la economía familiar y permite un manejo más equilibrado de la deuda.

Más allá del crédito, Compensar viene impulsando un ecosistema financiero con aliados estratégicos. ¿Cómo funciona esa apuesta?

Además de los servicios financieros tradicionales, hemos desarrollado un ecosistema llamado Privilegios Compensar, con cerca de 250 comercios aliados en distintas categorías. A través de estas alianzas buscamos generar un alivio real en el bolsillo de los afiliados y sus familias con descuentos en mercado, consumo, salud y otros servicios. Al pagar con la billetera Compensar dentro de esta red, los afiliados acceden a beneficios que se traducen en ahorros inmediatos, complementando el acceso a los recursos financieros y ayudando a reducir las cargas económicas del día a día.

¿Qué están haciendo para que la experiencia financiera de sus afiliados sea más simple, cercana y comprensible?

Sabemos que la inclusión también depende de que lo digital sea accesible, por eso hemos trabajado en humanizar la tecnología. Primero, simplificando las interfaces para que sean intuitivas y fáciles de entender, evitando tecnicismos. Segundo, acompañando a los afiliados con pedagogía constante y canales de atención tanto digitales como presenciales. Y tercero, fortaleciendo la confianza a través de una comunicación clara y transparente sobre cómo funcionan los servicios. La idea es que las personas se sientan tranquilas y seguras dentro del ecosistema.

Un componente clave del bienestar financiero también es la previsión. ¿Cómo aportan soluciones como seguros, asistencias y herramientas de planeación a que las personas y las familias estén mejor preparadas frente a gastos inesperados y puedan tomar decisiones financieras con más tranquilidad?

Hemos desarrollado una oferta que combina el acceso a crédito con soluciones de protección como seguros y asistencias. Esto permite que las familias no solo atiendan sus necesidades actuales, sino que también estén preparadas frente a imprevistos. Desde seguros asequibles hasta coberturas más amplias, buscamos fortalecer una cultura de prevención que proteja el flujo de caja de los hogares y les dé mayor tranquilidad al momento de tomar decisiones financieras.

En el frente empresarial, ¿cómo se conecta el ecosistema de aseguramiento y seguridad social de Compensar con la sostenibilidad de las empresas, ayudándolas a gestionar riesgos, proteger su flujo de caja, ganar productividad y crecer con mayor confianza?

Nuestra apuesta también está en acompañar a las empresas más allá de la seguridad social tradicional. Promovemos la cultura de prevención a través de seguros que protegen sus activos y a sus colaboradores frente a distintos riesgos. Además, contamos con líneas de crédito diseñadas para pequeñas y medianas empresas, con condiciones más favorables. A esto se suman herramientas como MiPlanilla.com, que facilitan la gestión operativa con soluciones como facturación y nómina electrónica, permitiendo optimizar el tiempo y el flujo de recursos.

Desde la visión de Compensar, ¿cómo se conecta el bienestar financiero con una mejor calidad de vida para las familias y con un crecimiento más sostenible para las empresas?

El bienestar financiero hace parte de un enfoque integral que abarca tanto a las personas como a las empresas. En el caso de las personas, se relaciona con la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida en equilibrio con otros aspectos como la salud, la educación y el uso del tiempo. En las empresas, está ligado a la buena gestión de los recursos y a la productividad. Al integrar estos elementos, se construye un ecosistema que impulsa un crecimiento más sostenible para todos.

Qué significa hoy “bienestar financiero” para Compensar, ¿cuál sería ese mensaje que quieren dejarles a sus afiliados y al país?

Para Compensar, el bienestar financiero es un equilibrio basado en la consciencia y la prevención. A través de nuestra plataforma integral, transformamos soluciones de Crédito, Seguros, Privilegios, medios de pago y servicios para Empresas en herramientas de vida que impulsan el progreso y blindan el patrimonio. Nuestro mensaje es claro: la tranquilidad financiera es posible con un aliado estratégico que convierte decisiones económicas en hábitos sostenibles para asegurar un futuro de mayor bienestar y equidad social.