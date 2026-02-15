Así es como Drummond fortalece su estrategia de carbono neutralidad

Mochuelo en el Parque Solar Cañahuate I de Drummond Energy: un reflejo de armonía entre la energía renovable y la biodiversidad. Foto: DANIEL REINA ROMERO @darfotos

Con una estrategia integral de carbono neutralidad para el 2050, Drummond ratifica su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la transición energética en Colombia. Esta hoja de ruta ha buscado reducir la huella de carbono y contribuir al desarrollo económico del país, al articular la reducción, gestión y compensación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Así, Drummond se afianza como un importante actor en la transición hacia una economía de bajas emisiones, mientras consolida su rol en el desarrollo económico y la seguridad energética del país. De hecho, entre los pilares de la estrategia se encuentra el impulso a soluciones que integran tecnología, conservación ambiental y desarrollo social.

En su camino hacia alcanzar la carbono neutralidad en 2050, la organización gestiona de manera integral sus emisiones directas e indirectas, así como las de su cadena de valor. Su estrategia combina reducción y compensación a través de proyectos de reforestación que capturan CO2 y protegen la biodiversidad, junto con iniciativas de desarrollo sostenible en las comunidades donde opera, centradas en educación, conservación de ecosistemas y fortalecimiento productivo.

La filial Drummond Energy impulsa proyectos de energías renovables, como la solar, que apoyan la demanda del sistema eléctrico colombiano y promueven una matriz energética más limpia. A su vez permiten reducir gradualmente fuentes convencionales, mejorando el desempeño en lo relacionado con las emisiones y contribuyendo a la diversificación de la matriz eléctrica del país.

“La compañía es consciente del rol que debe desempeñar frente al desafío global de la reducción de emisiones y la transición energética, por lo que trabaja en una estrategia que integra sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y una transición justa para las comunidades y los sectores productivos”, dijo José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Empresa comprometida con la sostenibilidad

Drummond Ltd. obtuvo la verificación de su Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2024, certificación otorgada por BVQI Colombia Ltda., organismo de certificación reconocido internacionalmente.

Este logro refuerza la estrategia de carbono neutralidad de la compañía y confirma la fiabilidad de su información ambiental. La verificación, realizada según la norma ISO 14064-3:2019, concluyó que el inventario de emisiones de Drummond Ltd. cumple con la ISO 14064-1:2018.

La verificación del Inventario GEI 2024 hace parte de la estrategia integral de carbono neutralidad de Drummond Ltd., sustentada en cuatro pilares fundamentales:

Medición rigurosa de emisiones.

Reducción progresiva de la huella de carbono.

Transición hacia energías más limpias.

Fortalecimiento de iniciativas de remoción y conservación de ecosistemas.

Estas acciones siguen las mejores prácticas en sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Drummond Ltd. avanza hacia la carbono neutralidad en 2050, integrando la gestión del cambio climático en su Sistema de Gestión Ambiental y en la toma de decisiones estratégicas.

“Esta verificación es un paso clave dentro de nuestra estrategia de carbono neutralidad. Este proceso no solo valida la calidad y trazabilidad de la información que estamos generando, sino que también nos permite contar con una base técnica sólida para identificar oportunidades de reducción, priorizar acciones y hacer seguimiento efectivo a nuestro desempeño ambiental. Para Drummond, la carbono neutralidad es una ruta que se construye a partir de mediciones confiables y decisiones basadas en datos”, señaló Juan José Durán Mejía, supervisor de gestión ambiental de Drummond Ltd.